У првом плану: Синиша Каран

Извор:
АТВ
У новом издању емисије 'У првом плану' гост је Синиша Каран, предсједник Републике Српске.
О улози и уставним овлаштењима предсједника Републике Српске, њеној снази у оквиру Дејтоноског споразума, будућности Српске и легитимитету њених институција.
'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.
Емисију уређује и води Драгана Рајић.
Специјал 'У првом плану' понедјељак у 20 часова и 10 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
14
12
10
12
03
11
59
11
25
Тренутно на програму