Logo

Празник уочи Крстовдана доноси велику поруку: Ово данас морате урадити

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
26.09.2026 07:59

Коментари:

0
Икона Господа Исуса Христа на куполи у Цркви.
Фото: ATV

Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају Претпразништво Воздвижења Часног Крста и молитвено се сјећају Светог свештеномученика Корнилија Стотника моћног римског официра који је због вјере одбацио световну славу.

Корнилије је био римски официр (стотник) у Цезареји, а његов историјски и вјерски значај је огроман јер је он први паганин који је примио хришћанство. Према новозавјетној књизи Дјела апостолска, иако је био Римљанин, био је изузетно побожан и милостив човјек који је редовно помагао сиромашнима и непрестано се молио Богу.

Његова искрена вјера није прошла незапажено. Једног дана, током молитве, јавио му се анђео Божији и саопштио му да су његове молитве услишене, те му је наложио да пошаље људе у град Јопу и пронађе апостола Петра.

У исто вријеме, апостол Петар је имао необичну визију у којој му је с неба спуштено платно пуно различитих животиња. Чуо је глас који му наређује да једе, а када је Петар одбио рекавши да никада није окусио ништа „нечисто“, глас му је строго одговорио: „Што је Бог очистио, ти не зови нечистим“. Ова визија била је божанска порука Петру да Божија милост више не смије бити ограничена само на Јевреје.

Хороскоп

Занимљивости

Велики дневни хороскоп: Звијезде доносе преокрет за све знакове

Када су Корнилијеви изасланици стигли, Петар је схватио значење визије. Отишао је у Цезареју, ушао у дом римског стотника и почео да проповиједа Јеванђеље. Током његове бесједе, Дух Свети је сишао на све присутне, а Петар је одмах крстио Корнилија и читаву његову породицу, чиме је срушена дотадашња баријера између Јевреја и осталих народа.

Након крштења, Корнилије је напустио војну службу, одрекао се световног живота и кренуо за апостолом Петром. Касније је рукоположен за епископа и послат у незнабожачки град Скепсију да проповиједа вјеру, гдје је доживио бројна страдања и прогоне од стране локалних власти.

Обновљење храма Васкрсења Христовог

На данашњи дан обиљежава се и сјећање на свечано освећење велелепног храма који су свети цар Константин Велики и његова мајка, царица Јелена, подигли 335. године на брду Голгота у Јерусалиму – тачно на мјесту Христовог распећа, погреба и васкрсења, преноси Телеграф.рс.

Шта данас морате урадити?

Како је овај дан увод у сутрашњи велики празник - Воздвижење Часног Крста (јесењи Крстовдан), према народним и црквеним обичајима вјерници данас треба да ураде сљедеће:

Пост и духовна припрема

Данашњи дан служи као припрема за Крстовдан, који се увијек строго пости. Препоручује се уздржање од тешке хране, али превасходно од лоших мисли, свађа и гњева.

Молитва за мир у дому

По угледу на Светог Корнилија, чија је читава породица примила благослов због његове искрене молитве, данас се ваља помолити за здравље, мир и слогу међу најближима.

Учините добро дјело

Свети Корнилије је био познат по томе што је помагао сиромашнима. Вјерује се да на данашњи дан треба учинити барем једно добро дјело или пружити помоћ онима којима је најпотребнија.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

црквени календар

Православни календар

православље

СПЦ

светац

обичаји

Коментари (0)

Прочитајте више

Хороскоп

Занимљивости

Велики дневни хороскоп: Звијезде доносе преокрет за све знакове

55 мин

0
Хрпа евра пронађена: Држављанин БиХ ухваћен у великој превари

Свијет

Хрпа евра пронађена: Држављанин БиХ ухваћен у великој превари

9 ч

0
Особа у црном код Тузле

БиХ

Мистерија код Тузле: Сви траже "фантома", а нико га није видио

9 ч

0
Није добро: Српски стручњак каже да је ово постала наша нормалност

Друштво

Није добро: Српски стручњак каже да је ово постала наша нормалност

9 ч

0

Више из рубрике

Није добро: Српски стручњак каже да је ово постала наша нормалност

Друштво

Није добро: Српски стручњак каже да је ово постала наша нормалност

9 ч

0
Невенка Баланесковић

Друштво

Невенка са 65 уписала трећи факултет и завршила га: Живот је преда мном

10 ч

0
Дан пред Крстовдан слави се овај светац: Он је промијенио историју

Друштво

Дан пред Крстовдан слави се овај светац: Он је промијенио историју

11 ч

0
Лото / Лутрија

Друштво

Извлачење за срчани удар: Лото резултати 77. кола

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

44

Драма у Фолксвагену: Повлаче милионе возила због опасне грешке

08

30

Твоје добро јутро: Јутро по вашој мјери

08

27

Бањалучанка израчунала све трошкове: Ево колико кошта зимница за 4 особе

08

21

На Рогосији помен за свирепо убијене српске борце

08

15

Патријарх Порфирије у Палама освештава храм

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима