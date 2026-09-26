Празник уочи Крстовдана доноси велику поруку: Ово данас морате урадити

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају Претпразништво Воздвижења Часног Крста и молитвено се сјећају Светог свештеномученика Корнилија Стотника моћног римског официра који је због вјере одбацио световну славу.
Корнилије је био римски официр (стотник) у Цезареји, а његов историјски и вјерски значај је огроман јер је он први паганин који је примио хришћанство. Према новозавјетној књизи Дјела апостолска, иако је био Римљанин, био је изузетно побожан и милостив човјек који је редовно помагао сиромашнима и непрестано се молио Богу.
Његова искрена вјера није прошла незапажено. Једног дана, током молитве, јавио му се анђео Божији и саопштио му да су његове молитве услишене, те му је наложио да пошаље људе у град Јопу и пронађе апостола Петра.
У исто вријеме, апостол Петар је имао необичну визију у којој му је с неба спуштено платно пуно различитих животиња. Чуо је глас који му наређује да једе, а када је Петар одбио рекавши да никада није окусио ништа „нечисто“, глас му је строго одговорио: „Што је Бог очистио, ти не зови нечистим“. Ова визија била је божанска порука Петру да Божија милост више не смије бити ограничена само на Јевреје.
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Када су Корнилијеви изасланици стигли, Петар је схватио значење визије. Отишао је у Цезареју, ушао у дом римског стотника и почео да проповиједа Јеванђеље. Током његове бесједе, Дух Свети је сишао на све присутне, а Петар је одмах крстио Корнилија и читаву његову породицу, чиме је срушена дотадашња баријера између Јевреја и осталих народа.
Након крштења, Корнилије је напустио војну службу, одрекао се световног живота и кренуо за апостолом Петром. Касније је рукоположен за епископа и послат у незнабожачки град Скепсију да проповиједа вјеру, гдје је доживио бројна страдања и прогоне од стране локалних власти.
На данашњи дан обиљежава се и сјећање на свечано освећење велелепног храма који су свети цар Константин Велики и његова мајка, царица Јелена, подигли 335. године на брду Голгота у Јерусалиму – тачно на мјесту Христовог распећа, погреба и васкрсења, преноси Телеграф.рс.
Како је овај дан увод у сутрашњи велики празник - Воздвижење Часног Крста (јесењи Крстовдан), према народним и црквеним обичајима вјерници данас треба да ураде сљедеће:
Данашњи дан служи као припрема за Крстовдан, који се увијек строго пости. Препоручује се уздржање од тешке хране, али превасходно од лоших мисли, свађа и гњева.
По угледу на Светог Корнилија, чија је читава породица примила благослов због његове искрене молитве, данас се ваља помолити за здравље, мир и слогу међу најближима.
Свети Корнилије је био познат по томе што је помагао сиромашнима. Вјерује се да на данашњи дан треба учинити барем једно добро дјело или пружити помоћ онима којима је најпотребнија.
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