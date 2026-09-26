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Велики дневни хороскоп: Звијезде доносе преокрет за све знакове

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26.09.2026 07:49

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Хороскоп
Фото: Pexels/Ксения Вохминцева

Шта вам звијезде поручују за данашњи дан? Док једни уживају у емотивној хармонији и новим пословним приликама, за поједине знаке слиједе непредвиђени изазови и дилеме.

Ован

Имате прилику да освојите нечију наклоност, па објасните вољеној особи да вас везују исте емотивне потребе. Налазите се у доброј форми и дјелујете врло позитивно на своју околину. Важно је да реагујете у правом тренутку и представите најљепшу страну своје личности.

Бик

Партнер има повјерење у ваше способности и препушта вам да донесете одлуку у заједничко име, иако не желите да вас неко превише обавезује. Имате занимљиве идеје, а блиц процјена представља значајну предност у доношењу нових одлука ослоните се и на своје интуитивно опажање. Пријаће вам шетња и опуштање.

Близанци

Планирајте излазак или емотивни сусрет јер ће вам пријати друштво блиске особе и осјећај да сте пожељни. Увијек постоји лакши или тежи пут до успјеха, па пажљиво анализирајте различите могућности на пословној сцени. Емотивна афирмација позитивно дјелује на ваше расположење и мотивацију.

Рак

Дјелујете задовољно и инспиративно, а добијате и емотивну подршку од особе која има важно мјесто у вашем животу. Потребно је да преузмете активну улогу или да се оријентишете ка практичним рјешењима, па ће се показати да је успјех на вашој страни. Учините нешто корисно за свој изглед и добро расположење.

Лав

У емотивном животу не успијевате да привучете нечију пажњу, чак ни уз помоћ малих трикова које лукаво смишљате. Сусрет са једном особом није испунио ваша велика очекивања, стога размислите о неком алтернативном рјешењу и избјегавајте ситуације које вас узнемиравају.

Дјевица

Неко одређује правила понашања, а вама преостаје да се помирите са »задатом улогом«, што вам се нимало не допада. Не будите надмени или расипни у сусрету са сарадницима и задовољите се просечним резултатима. Избјегавајте стресне ситуације и напорне обавезе.

Вага

Пратите свој унутрашњи глас и предосјећаје које имате у сусрету са блиском особом ваше срце ће направити добар избор. Уколико вам је стало да ријешите своје дилеме, преостаје вам да преузмете ствари и контролу у своје руке, уз подстицање позитивног расположења.

Шкорпија

Немојте давати обећања која не можете да испуните. Осмјех и емотивне жеље не значе много уколико не постоји чврста намјера. Покушавате да исправите пословне пропусте, али нема разлога да превише причате о плановима важни су резултати, а не коментари. Пријаће вам излазак, шетња или боравак у природи.

Стријелац

Не дозволите партнеру да се удаљава од заједничких тема и инсистирајте на својим емотивним потребама. Већину обавеза можете да завршите самостално и без додатног утицаја са стране; све се своди на добру организацију. Уживајте у лијепим стварима и опустите се.

Јарац

Потребно је да ријешите своје емотивне дилеме прије него што вас неко ухвати на дјелу или изненади. Прејераним истицањем пред сарадницима привлачите негативне коментаре, па се потрудите да мирно завршите започете послове и контролишете унутрашње конфликте.

Водолија

Није вам дозвољено све што прижељкујете, али се не предајете лако и упорно смишљате заобилазан начин. Добро размислите како треба да се изборите за бољу пословну позицију и немојте потцјењивати нечију улогу. Будите нешто пажљивији у саобраћају.

Рибе

Сувише пажње посвећујете споредним догађајима који вас додатно удаљавају од вољене особе. Пажљивије бирајте ријечи у сусрету са сарадницима дипломатска нота постаје неизбјежна када постоји добар пословни интерес. Потребна вам је боља психолошка равнотежа, зато се опустите, преноси Астролук.

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