Бањалучанка израчунала све трошкове: Ево колико кошта зимница за 4 особе

Аутор:АТВ редакција
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Припрема зимнице и ове године за многе Бањалучане значи додатни удар на кућни буџет, а једна Бањалучанка, која је зимницу правила за четворочлану породицу, каже да је ове године укупно потрошила око 300 КМ.
"Правили смо зимницу као и сваке године, али када се све сабере, није мало новца. Само поврће доста кошта, а ту су још сирће, уље, со и остале намирнице", рекла је она за "Независне новине".
Према цијенама које је плаћала, килограм жуте паприке коштао је 2,49 КМ, док је за килограм роге требало издвојити три КМ.
Карфиол је, како каже, 2,69 КМ по килограму, патлиџан 1,99 КМ, а парадајз 3,49 КМ.
Додаје да килограм мркве кошта 1,95 КМ, док је купус нешто повољнији и кошта од 0,65 КМ до једне КМ.
"Фефероне су међу скупљим врстама поврћа, па килограм кошта пет КМ", казала је она, те додала да су краставци око 2,50 КМ, а лук 0,90 КМ.
Иако поједине врсте поврћа имају прихватљивију цијену, како каже, када се купују веће количине за припрему зимнице, укупни рачун брзо расте. Бањалучанка каже да је дио поврћа куповала одједном, док је поједине намирнице набављала накнадно, у зависности од тога шта јој је било потребно за припрему зимнице.
"Уље кошта око 3,50, а може бити и скупље, до чак пет КМ, док килограм соли кошта 1,40, а литра есенције 8,60", казала је она, те нагласила да је бирала повољније цијене.
"Гледала сам цијене и бирала стварно најповољније", рекла је она, те додала да се у Бањалуци могу наћи и скупље намирнице, у зависности од тога гдје се купују.
"Правили смо киселе краставце, паприку, ајвар, печену паприку рогу, туршију, те салату од мркве", казала је она.
Према њеним ријечима, цијене су ове године благо порасле у односу на прошлу годину.
"Није нека велика разлика у цијени у односу на прошлу годину, али примијети се благи пораст цијена", казала је она.
Како додаје, спремање зимнице за њу и њену породицу није само обавеза, већ је нека врста традиције, те је ради заједно са својим кћеркама.
"Зимница може да се купи и готова, али поента је у томе да је радимо заједно кући. Сваке године заједно спремамо зимницу. Кћерке помажу око свега, од чишћења и припреме поврћа до слагања тегли. То нам је постало нека врста традиције и лијепо нам је када све радимо заједно", казала је она, те додала да је важно да и оне кроз то науче како се зимница припрема, али и да наставе породичну традицију.
Купус је већ у продаји на бањалучкој сточној пијаци и џак кошта 10 КМ, пишу Независне новине.
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