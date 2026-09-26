Вишковић најавио тужбу против Станића

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности директора Јавног предузећа "Аутопутеви Републике Српске" Радован Вишковић најавио је да ће поднијети тужбу за клевету против Перице Станића, некадашњег директора Агенције за истраге и заштиту БиХ и члана Предсједништва ПСС-а.
"Перица Станић, као високопозиционирани припадник безбједносних служби на нивоу Републике Српске и БиХ, зна каква је процедура именовања шефа и чланова обезбјеђења штићених личности и да изношењем непотпуних информација у јавност наноси штету лично мени и мојој породици, због чега ћу већ у понедјељак поднијети тужбу за клевету, навео је Вишковић у саопштењу.
Вишковић је поновио да је по сазнањима Министарства унутрашњих послова да се име бившег шефа његовог обезбјеђења Милана Вулиновића, појавило у одређеним комуникацијама на одређеним апликацијама, он истог момента удаљен са позиције и из његовог окружења.
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"Са жаљењем морам да констатујем да је увијек било и биће људи, који желе да злоупотребе систем, али по првим сазнањима и расположивим информацијама о томе, МУП предузима мјере и радње против таквих, како би и на тај начин послали поруку да нико није недодирљив и изнад закона, те да неће ником дозволити да злоупотребљава углед и положај једне од најважнијих институција Републике Српске, а то је без сумње МУП", истакао је Вишковић.
Он је још једном позвао надлежне институције, у овом случају Тужилаштво, да овај случај доведу до краја.
"Злоупотребом јавности и изношењем непотпуних информација и то у финишу изборне кампање, покушава се нанијети штета мени лично и мојој породици", закључио је Вишковић.
Члан Предсједништва ПСС-а Перица Станић рекао је раније да најновије информације о истрази у којој се помиње некадашњи шеф обезбјеђења бившег премијера Републике Српске Радована Вишковића отварају озбиљна питања о могућој злоупотреби службених ресурса, преноси Срна.
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