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Румунија подигла борбене авионе у близини границе са Украјином

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26.09.2026 13:45

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„Eurofighter Typhoon” авиони њемачког ратног ваздухопловства лете ведрим словачким небом.
Фото: TonyNojmanSK/Pexels

Румунија је послала у ваздух два борбена авиона "Ф-16" и два "Ф-18" након што је открила мету у ваздуху у близини југоисточне границе са Украјином, саопштило је румунско Министарство одбране.

У саопштењу се наводи да су полетјела два ловца шпанске борбене авијације "Ф-18" и два румунска "Ф-16".

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"Становницима пограничних подручја издата су упозорења о ванредним ситуацијама", навело је Министарство одбране и нагласило да нису забиљежени упади у румунски ваздушни простор.

(Срна)

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Тагови :

Румунија

борбени авион

Украјина

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