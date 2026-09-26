Румунија подигла борбене авионе у близини границе са Украјином

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Румунија је послала у ваздух два борбена авиона "Ф-16" и два "Ф-18" након што је открила мету у ваздуху у близини југоисточне границе са Украјином, саопштило је румунско Министарство одбране.
У саопштењу се наводи да су полетјела два ловца шпанске борбене авијације "Ф-18" и два румунска "Ф-16".
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"Становницима пограничних подручја издата су упозорења о ванредним ситуацијама", навело је Министарство одбране и нагласило да нису забиљежени упади у румунски ваздушни простор.
(Срна)
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