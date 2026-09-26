Трмап и Си: Иран не треба да развија нуклеарно оружје

Аутор:АТВ редакција
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Кинески предсједник Си Ђинпинг и амерички предсједник Доналд Трамп сложили су се да Иран не смије развијати нуклеарно оружје, наводи се у саопштењу објављеном након што је Си завршио државну посјету Америци.
Лидери су се сложили да ниједна земља или институција неће наплаћивати транзитне таксе за пролаз кроз међународне пловне путеве, пренијела је агенција Синхуа.
Током тродневне посјете Си и Трамп су размијенили детаљна мишљења о билатералним односима, као и о важним међународним и регионалним питањима.
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Предсједници су подсјетили да су Кина и САД биле савезнице током Другог свјетског рата и да су се бориле за побједу раме уз раме, додаје се у извјештају кинеске агенције.
Двије стране су током Сијеве посјете постигле договор о успостављању и унапређењу механизама као што су трговински савјет, реципрочно смањење царина у вриједности од 30 милијарди долара и проширење онога што је постигнуто на консултацијама у Куала Лумпуру.
(Срна)
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