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Полицајац задобио тешке повреде приликом напада: Трага се за нападачем

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26.09.2026 12:43

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Полицијски службеник ПУ Широки Бријег нападнут је данас у Широком Бријегу, те је том приликом задобио тешке тјелесне повреде.

Како је за „Аваз“ потврђено из МУП-а ЗХК, ово се догодило око 06:00 сати.

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Тешке тјелесне повреде задобио је А.В., полицијски службеник.

- Повријеђеном полицијском службенику пружа се медицинска помоћ у Свеучилишној клиничкој болници Мостар. Под надзором Кантоналног тужилаштва ЗХК, полицијски службеници проводе увиђајне и друге истражне радње с циљем утврђивања свих околности догађаја и проналаска починиоца – наводе из МУП-а ЗХК.

Расвјетљавање овог кривичног дјела и проналазак починиоца овог кривичног дјела у овом су тренутку приоритет полицијског поступања, те су у провођење потребних мјера и радњи укључени сви расположиви капацитети.

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Ради заштите интереса истраге, у овом тренутку нисмо у могућности износити додатне информације, додају из полиције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Широки Бријег

напад на полицију

МУП ЗХК

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