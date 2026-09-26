Бака и унук страдали у директном судару: Мајка дјетета тешко повријеђена

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У тешкој саобраћајној несрећи код Бујановца, живот су изгубили бака и њен двогодишњи унук, док је мајка дјетета тешко повријеђена и налази се у критичном стању у Клиничком центру у Нишу.
Ове информације за ОК радио потврдила је породица страдалих из Великог Трновца код Бујановца.
Хроника
Несрећа у Бањалуци, повријеђено дијете
Према првим информацијама, дошло је до директног судара два аутомобила. У једном је био само возач, док се у другом налазила породица.
Несрећа се догодила јуче око 18 сати на магистралном путу, познатом као стари ауто-пут, у смјеру ка Врању.
У удесу су учествовала два возила, а повређено је још неколико особа. Сви повријеђени превезени су у здравствене установе ради даљег лијечења.
Више јавно тужилаштво у Врању потврдило је детаље тешке саобраћајне несреће која се у петак увече догодила на путу у селу Српска Кућа код Бујановца. Том приликом погинуо је дјечак од двије године и жена (62), његова бака.
Како за ОК радио наводе из ВЈТ, до несреће је дошло када су се директно сударили Голф, бујановачких таблица, којим је управљао мушкарац из Великог Трновца и Тојота, такође бујановачких таблица.
Голф се кретао у правцу Бујановца, а Тојота му је наилазила у сусрет, ка Врању.
Усљед неприлагођене брзине, Голф је прешао на другу страну пута и директно се сударио са возилом које му је ишло у сусрет.
Србија
Одбио да плати вожњу, па потегао пиштољ на таксисту
Од задобијених повреда, у својству путника у Голфу, на лицу мјеста је преминула старија жена, док је дјечак преминуо у ЗЦ Врање од задобијених повреда.
Још двоје људи из Голфа задобило је теже повреде, док су возачу констатоване лакше повреде.
Возач Голфа биће задржан на 48 сати по налогу ОЈТ, због постојања елемената кривичног дјела „тешка дјела против безбједности јавног саобраћаја“.
Тужилаштво је наложило и обдукцију тијела страдалих.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
14
12
10
12
03
11
59
11
25
Тренутно на програму