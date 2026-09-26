За ове знакове астролози коначно предвиђају сретан период: Све ће им ићи од руке

Аутор:АТВ редакција
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Ови хороскопски знаци осјетиће највећи позитиван преокрет у посљедњих осам година.
"Од 2018. године пролазили сте кроз неке од најинтензивнијих астролошких транзита које човјек може да доживи. Улазите у ново поглавље које ће трајати седам мјесеци. Ствари коначно постају много лакше и боље", рекла је астролошкиња Елизабет Бробек, а ево на које хороскопске знакове се односе њене прогнозе.
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Осам година иза вас било је исцрпљујуће, али притисак коначно попушта. Почиње ново поглавље и осјетићете огромно олакшање. "Више ћете се фокусирати на своје друштвене кругове, мреже контаката и на то да се заиста добро забавите. Могло би се десити да привучете неке веома моћне савезнике", рекла је астролошкиња.
Добар дио тога везан је за повратак Хирона, "рањеног исцјелитеља“, у знак Овна. Та енергија вам помаже да поправите динамику унутар група и ојачате везе са заједницом.
Иако вас је сва та напетост изморила, немојте се још повлачити у изолацију. Изађите и обновите везе са драгим људима. Стекните нове пријатеље. Нећете се покајати.
Период иза вас био је тежак. Од 2018. године носили сте се са неким од најинтензивнијих астролошких транзита. Срећом, сада стиже предах који вам је преко потребан. "Сјетите се периода прије 2018. године. Ускоро поново улазимо у ту енергију. Живот ће заиста постати много срећнији", поручила је Бробек.
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Поправља се сваки сегмент вашег живота. Загушљиви и токсични односи остају у прошлости. Каријера коначно добија замах, а могуће је и да стигне унапређење којем сте се надали.
Сунце улази у ваш знак управо данас, па се припремите да вам ствари иду од руке. Са почетком бољег периода добијате прилику да размислите шта заиста желите. Одредите јасне намјере, јер сада имате моћ да остварите оно што прижељкујете.
Нешто лијепо вас чека Водолије. "Интензитет који сте осјећали сада ће попустити. Током наредних седам мјесеци, можда ћете бити више усмјерени на комуникацију, своју локалну средину и обављање свакодневних послова", прогнозира астролошкиња. Можда не звучи нарочито узбудљиво, али је у питању велика промјена у односу на хаос и интензитет кроз које сте пролазили.
Почетак владавине Ваге 23. септембра доноси вам снажан налет инспирације. Баш то је недостајало вашем животу. Покрените се и истражујте. Посјетите сусједни град или крените на путовање. Стичите нова познанства и учите о темама о којима до сада нисте знали ништа.
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Сунце у Ваги шири ваше видике, па ћете највише користи имати од разговора са људима који размишљају другачије од вас. Останите отвореног ума и посматрајте шта ће се догодити. Очекују вас лијепе ствари.
(Крстарица)
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