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Медвјед развалио врата штале и заклао седам оваца: Мјештани узнемирени

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26.09.2026 15:21

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Медвјед
Фото: Pixabay/Miller_Eszter

У засеоку Омар, у ужичком селу Биоска, медвјед је направио до сада незабиљежен покољ у овом крају. У домаћинству Милића Пјевића, у два наврата, заклао је седам оваца, док ован још није пронађен.

У домаћинству Милића Пјевића медвјед је прексиноћ развалио врата штале у којој су биле овце. Ујутру је затекао седам мртвих животиња, неке у штали, а неке око ње.

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– Не знамо да ли је била мечка са мечићима или медвјед. Развалили су врата од штале у којој су биле овце. Мој отац је ујутру затекао седам мртвих оваца, у штали и око штале. Овна није могао да пронађе, па претпостављамо да га је медвјед негдје однио. Синоћ је поново долазио у шталу и испревртао овце које су већ биле мртве. Од цијелог стада остале су само три овце – каже Миленко Пјевић, Милићев син, који живи у Ужицу.

Према његовим ријечима, у комшилуку још двојица домаћина држе овце, али њихова стада за сада нису била на мети медвједа.

Напади медвједа на стоку у овом дијелу Биоске нису новост, али мјештани кажу да до сада није забиљежен овакав покољ. у прољеће ове године мечка је долазила у домаћинство Лазића, гдје је такође заклала неколико оваца, док су прошле године у Маринковићима, у близини језера, страдале двије до три овце.

Најновији напад додатно је узнемирио мештане, посебно због тога што се приближава период када се медвједи припремају за зимски сан и интензивније траже храну.

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Страх међу становницима расте, јер се медвједи све чешће појављују у близини домаћинстава и штала, а поједини напади сада су забиљежени и на свега неколико метара од кућа.

Код Милића Пјевића су дошли надлежни из градске управе Ужица и пописали штету.

(Курир)

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Тагови :

Медвјед

Ужице

Овце

Србија

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