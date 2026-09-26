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Срушила се зграда приликом експлозије: Погинуло шест особа

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26.09.2026 15:10

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Шест особа, међу којима је четворо америчких туриста, погинуло је када је експлозија срушила мању стамбену зграду у Атини у близини Акропоља, саопштили су грчки званичници.

"Узрок експлозије која се догодила јуче ујутру вјероватно је цурење гаса", изјавио је градоначелник Атине Харис Дукас.

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Остале двије жртве су старији Британац и његова супруга Гркиња, који су живјели на другом спрату троспратне зграде, јавила је грчка државна телевизија ЕРТ.

Америчка четворочлана породица изнајмљивала је стан на првом спрату и спремала се да оде на аеродром неколико сати касније у петак ради повратка у САД, пише лист "Катимерини".

(Срна)

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Тагови :

Атина

срушила се зграда

погинули

Грчка

трагедија

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