Срушила се зграда приликом експлозије: Погинуло шест особа

Аутор:АТВ редакција
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Шест особа, међу којима је четворо америчких туриста, погинуло је када је експлозија срушила мању стамбену зграду у Атини у близини Акропоља, саопштили су грчки званичници.
"Узрок експлозије која се догодила јуче ујутру вјероватно је цурење гаса", изјавио је градоначелник Атине Харис Дукас.
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Остале двије жртве су старији Британац и његова супруга Гркиња, који су живјели на другом спрату троспратне зграде, јавила је грчка државна телевизија ЕРТ.
Америчка четворочлана породица изнајмљивала је стан на првом спрату и спремала се да оде на аеродром неколико сати касније у петак ради повратка у САД, пише лист "Катимерини".
(Срна)
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