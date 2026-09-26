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Демонстранти ходали улицом, возач их прегазио аутом

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26.09.2026 15:56

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Демонстранти ходали улицом, возач их прегазио аутом
Фото: Envato/travelarium

Мушкарац стар 37 година улетио је данас аутомобилом међу учеснике протестне шетње климатских активиста у Клермон-Ферану, у Француској, при чему су четири особе повријеђене, саопштено је из тужилаштва за БФМ.

"Ниједан елемент повезан са понашањем у смислу напада није откривен у овој фази истраге, а повреде оборених особа чине се лаким", рекао је тужилац Ерик Серфас.

Инцидент се догодио данас око 11 часова, а према тужилаштву, возач је очигледно био нестрпљив због спорог саобраћаја и желио је да силом прокрчи себи пролаз упркос присуству великог броја пјешака који су учествовали у мирној протестној шетњи.

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Мушкарац је одмах ухапшен и стављен у притвор због "насиља уз употребу оружја", а подвргнут је и тестовима који су открили да је конзумирао дрогу.

Тужилаштво није прецизирало који наркотик је у питању.

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Тагови :

инцидент

Француска

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