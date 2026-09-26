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Цијело имање продаје за мање од 22.000 КМ

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26.09.2026 15:17

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Имање код Ниша за 11.000 евра
Фото: Фејсбук

Док цијене некретнина у градовима остају високе, на огласима се и даље могу пронаћи сеоска домаћинства за износе који су вишеструко мањи од цијене чак и најмањих градских станова.

Једно такво имање оглашено је у селу Лабуково, око 37 километара од Ниша.

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Ријеч је о парцели површине 25 ари, која се води као грађевинско земљиште, док кућа има 85 квадратних метара. Како се наводи у огласу, ријеч је о кући типа чатмара, односно традиционалном објекту грађеном од дрвета и испуне.

Кућа има 85 квадрата и три собе

Према наводима продавца, унутрашњост куће је око 80 одсто реновирана и објекат је усељив.

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Кућа има три собе, а реновиран је и кров, на којем су постављене нове вјетар-лајсне и ћерамида.

Објекат има прикључак за електричну енергију, али тренутно нема воду. Стари бунар се урушио, па је, како се наводи, потребно ископати нови или обезбиједити прикључак на извор.

Испод куће налази се подрум од камена, док су на имању још амбар и пољски тоалет.

На парцели има и различитих воћака - крушака, кајсија, смокава, јабука, ораха, трешања, шљива и вишања.

Цијена 11.000 евра, могућа и замјена

Имање се налази око 2,5 до три километра од Попшице и манастира Светог архангела Гаврила. Према огласу, асфалтни пут долази готово до самог плаца, а у близини постоји и улична расвјета.

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Продавац наводи и да је на парцели могуће градити додатне стамбене и економске објекте, док је некретнина укњижена 1/1.

Цијена домаћинства је фиксних 11.000 евра (мање од 22.000 КМ), а купац сноси трошкове пореза и нотара. Као једна од могућности наведена је и замјена за грађевински материјал, при чему је цијена имања у замјени 13.500 евра, преноси "Блиц".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Имање

некретнине

кућа

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