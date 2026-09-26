Зељковић: Родитељима који одсуствују с посла због његе болесног дјетета пуна плата

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за Народну скупштину Српске за изборну јединицу три Богољуб Зељковић истакао је да родитељ који одсуствује са посла да би његовао болесно дијете треба да има право на пуну накнаду плате.
- Породици у тренутку када јој је најтеже не треба још један проблем. Треба јој сигурност. То је промјена за коју ћу се залагати - навео је Зељковић на друштвеној мрежи Икс.
Према његовим ријечима, болест дјетета на смије бити казна за породицу.
Родитељ који одсуствује са посла да би његовао болесно дијете треба да има право на пуну накнаду плате, јер породици у тренутку када јој је најтеже не треба још један проблем. Треба јој сигурност. То је промјена за коју ћу се залагати! pic.twitter.com/3K6HqdNaLF— Bogoljub Zeljković (@b_zeljkovic) September 26, 2026
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