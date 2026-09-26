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Зељковић: Родитељима који одсуствују с посла због његе болесног дјетета пуна плата

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26.09.2026 14:37

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одборник у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић
Фото: АТВ

Кандидат СНСД-а за Народну скупштину Српске за изборну јединицу три Богољуб Зељковић истакао је да родитељ који одсуствује са посла да би његовао болесно дијете треба да има право на пуну накнаду плате.

- Породици у тренутку када јој је најтеже не треба још један проблем. Треба јој сигурност. То је промјена за коју ћу се залагати - навео је Зељковић на друштвеној мрежи Икс.

Према његовим ријечима, болест дјетета на смије бити казна за породицу.

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Тагови :

Богољуб Зељковић

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