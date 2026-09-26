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Трамп о споразуму са Кубом: Мислим да нам војска неће бити потребна

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26.09.2026 17:01

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Предсједник САД-а Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће прије него што се укрца у хеликоптер „Марин ван”, у суботу, 26. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Rod Lamkey

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да ће САД и Куба постићи споразум и да не мисли да ће бити потребна војна акција.

"Рекао бих да ћемо Куба и ми постићи договор. Мислим да нам војска неће бити потребна", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.

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Он је потврдио писање медија да је одбио понуду Ирана за договор о отварању Ормуског мореуза у року од седам дана.

Ирански министар спољних послова Абас Аракчи изјавио је раније да је Техеран, путем посредника, пренио Вашингтону седмодневни план за отварање Ормуског мореуза.

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Куба

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