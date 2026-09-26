Трамп о споразуму са Кубом: Мислим да нам војска неће бити потребна

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да ће САД и Куба постићи споразум и да не мисли да ће бити потребна војна акција.
"Рекао бих да ћемо Куба и ми постићи договор. Мислим да нам војска неће бити потребна", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.
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Он је потврдио писање медија да је одбио понуду Ирана за договор о отварању Ормуског мореуза у року од седам дана.
Ирански министар спољних послова Абас Аракчи изјавио је раније да је Техеран, путем посредника, пренио Вашингтону седмодневни план за отварање Ормуског мореуза.
(Срна)
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