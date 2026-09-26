Језиви детаљи смрти ММА борца у Загребу: Покупио га багер заједно с отпадом

Аутор:АТВ редакција
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Нови незванични детаљи појавили су се након проналаска људских остатака у Загребу за које се сумња да припадају 26-годишњем ММА борцу Абрахаму Салимону Ареу.
Хрватски медији наводе да је његово тијело наводно завршило међу грађевинским отпадом након рушења напуштеног објекта, док званичан узрок смрти још није утврђен.
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Први дио скелета пронађен је око 14:30 сати у кругу једног предузећа на загребачкој Пешченици.
До открића је дошло током прекопавања простора на којем се налазила већа количина различитог отпада.
Полиција је потврдила да је ријеч о посмртним остацима 26-годишњег мушкарца, а већ наредног дана пронађен је и доњи дио скелета.
Посмртни остаци превезени су у Завод за судску медицину и криминалистику, гдје би детаљним анализама требало бити утврђено коме припадају и шта је тачан узрок смрти.
Истражиоци би такође требали утврдити постоје ли околности које би могле указивати на почињење кривичног дјела.
Званична идентификација још није завршена, али хрватски медији наводе да се сумња да је ријеч о Абрахаму Салимону Ареу, ММА борцу из Загреба.
Према информацијама које је објавио хрватски "Гол.хр", остаци су на локацију на Пешченици наводно довезени заједно с грађевинским отпадом са једног загребачког градилишта.
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У ММА круговима појавила се и незванична верзија догађаја према којој је Аре преминуо усљед предозирања у напуштеној кући која је била предвиђена за рушење.
Наводно је током рашчишћавања објекта багер заједно с грађевинским материјалом захватио и тијело, које је потом завршило у камиону за одвоз отпада.
Ове информације за сада нису званично потврђене и тек ће налази судске медицине и полицијска истрага показати шта се заиста догодило.
Аре је био познат у хрватским борилачким круговима и наступао је као професионални ММА борац.
Ипак, у овом тренутку ни идентитет пронађене особе ни тврдње о могућем предозирању не треба сматрати коначно утврђеним чињеницама.
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Резултати вјештачења требали би дати одговор на кључна питања, укључујући узрок смрти и начин на који су посмртни остаци завршили на локацији на којој су пронађени.
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