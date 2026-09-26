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Радови на модернизацији приједорске болнице почињу убрзо

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26.09.2026 17:54

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Минић у посјети приједорској болници
Фото: Срна

Радови на доградњи, реконструкцији и модернизацији Болнице "Др Младен Стојановић" у Приједору требало би да почну од 15 до 30 дана након што се изабере извођач радова, изјавио је данас вршилац дужности директора ове здравствене установе Мирослав Бијелић.

Након састанка с предсједником Владе Републике Српске Савом Минићем, он је представницима градских и општинских управа и руководиоцима других здравствених установа приједорске регије навео да је рок за доградњу анекса 12 месеци, а рок за завршетак комплетне реконструкције 40 мјесеци.

"Та доградња анекса је нама врло потребна како бисмо могли да обезбиједимо функционисање болнице током самог извођења радова реконструкције, јер у противном, да немамо тај анекс, било би нам врло тешко, па скоро и немогуће, да упоредо вршимо реконструкцију и да обезбиједимо здравствене услуге за наше пацијенте", рекао је Бијелић новинарима у Приједору, преноси "Срна".

Минић у Приједору

Република Српска

Минић: Болница у Приједору биће једна од најсавременијих

Он је додао да је тендер за избор извођача радова отворен до 5. октобра, а да је за 29. септембар предвиђен обилазак локације учесника јавне набавке који су преузели тендерску документацију.

Састанку о пројекту доградње, реконструкције и модернизације приједорске болнице, за шта је Влада Републике Српске обезбиједила 196 милиона марака, присуствовали су и градоначелник Приједора Слободан Јавор, начелник општине Костајница Никола Јањетовић, начелник општине Оштра Лука Душко Дошеновић, директор Дома здравља Приједор Милош Марјановић, директор Дома здравља Костајница Зоран Торбица и сарадници.

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Тагови :

Приједор

Саво Минић

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