Јована Јеремић плакала у Јутарњем као кишна година, разлог је диван

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Сања Малетић постала је мајка у шестој деценији, након мукотрпне борбе за потомство.
Сада је, током гостовања у јутарњем програму код Јоване Јеремић, проговорила о својој борби, а осврнула се најприје на колегиницу Силвију Недељковић која је након 17 година борбе за потомство родила близанце.
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"Сузе су ми кренуле кад сам прочитала вијест, сад сам емотивна, кад бих скинула наочаре видјела би да ми сузе теку. Велики благослов, свака им част на истрајности, стрпљен - спашен, не кажу то џаба. Та борба је тако исцрпљујућа и тако дуго траје, подршка партнера је јако битна. Сви парови који се боре морају да знају да је подршка мушкарца жени много важна", рекла је Сања Малетић која се у програм укључи из Црне Горе.
Сања је истакла да је највећи проблем вријеме, које лети, а истиче да је тешка и хормонска терапија.
"Хормони су јако тешки, могу да разбуцају цијели женски организам, страшна је та хормонска терапија. Друга тешка ствар је борба с временом, године лете брзо и почињеш трку с временом. Постоје лимити и то је огромна борба са временом", рекла је пјевачица и описала свој случај:
"Кад смо зачели Вању, ја сам имала још двије јајне ћелије и то је било то. Кад су ме питали да ли хоћемо двије или једну, рекла сам двије, прекрстила сам се и добили смо Вању. Јако сам емотивна када причам о томе. Све је Божија воља у животу. Морају да вјерују у себе, медицину и у Богу, свето тројство", изјавила је Сања Малетић.
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Она је потом открила како је супруг бодрио током цијелог процеса, што јој је давало још већу жељу да све успије.
"'Успјећемо, Сањо', то ми је муж говорио. Не бих без његове подршке успјела, кад сам падала он ме је подизао. Посљедњи пут кад није успјела вантјелесна, он ми је донио пудлу да бринем о њој. Кад год сам падала, он ми је говорио да ћемо успјети", рекла је Сања и говором расплакала водитељку Јовану Јеремић.
Њих двије су се дотакле и пјевачице Силвије Недељковић и њеног супруга Саше, који су након 17 година борбе успјели да добију дјецу.
"Још један велики поздрав Силвији и Саши, нека им је са срећом. Од срца им честитам", поручила је Сања Малетић на крају укључења.
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