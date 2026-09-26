Влада Српске уложила 300.000 КМ у обнову Средњошколског дома

Аутор:Магдалена Глигић
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У Средњошколском дому у Бањалуци ствари се мијењају, кухиња је добила нову опрему, собе се уређују, а 300.000 марака уложено је у оно што се не види одмах, али је најважније- безбједније и боље услове за 250 средњошколаца.
Роса Кисин, шефица је кухиње, предводи малу али веома способну групу кувара у средњошколском дому. Њихове вриједе руке годинама скупа праве око 750 оброка дневно. Донедавно све су радили ручно, килограми и килограми кромпира огуљени су уз помоћ само једног ножа, добре воље, вриједног, напорног рада и много потрошеног времена. Данас ситуација потпуно другачија. Машине које су добили посао им олакшавају, вишесатно припремање хране а затим прање посуђа постали су прошлост. Са смијехом и радошћу истиче Роса како је за њих ово реновирање значило све.
"Све нам је ново, када укључим брже стигне, вечера припремимо све без икаквих проблема, нема не ради ово не ради оно", каже Роса и додаје:
"Машина за суђе која ради за двије минуте и брзо опере и брзо очисти и за час нам је суђе готово".
Дио реновирања донио је обнову зидова и кречење, које је завршено у једном дијелу дома.
Средњошколски дом у Бањој Луци прима 250 ученика а овако изгледа једна соба.
У наредном периоду очекује се реновирање и преосталих соба које би требало да буду опремљене и новим плочастим намјештајем, ормарима и плакарима каже директор.
Средства која је обезбиједила Влада Српске усмјерена су прије свега на најхитније радове, како би се побољшала безбједност ученика и услови у којима бораве.
"Ми смо обезбиједили сагласност у износу од 300.000 КМ за реконструкцију средњошколског дома у Бањалуци. Тачније ради се о обнови електроводоинсталација као и дијела ватродојавног система и да кажем одмах да је то једна прва фаза која ће се хитно рјешавати, што је најбитније", рекао је Боривоје Голубовић, министар просвјете и културе Републике Српске.
Да је санирање дотрајалих инсталација био приоритет који није могао да чека, потврђују и у управи дома, гдје су већ повукли прве потезе.
"Прва фаза обухвата тих 300.000 КМ које су обезбјеђене из буџета ради хитности радова, јер нисмо смјели да уђемо у зиму са старим електро инсталацијама у питању је тај десни блок, монтажна зграда, све је јако старо, оно што иде након тога то је реновирање соба, то су радови на енергетској ефикасности замјена столарије, мокри чворови, купатила, тако да тај комплетан пројекат који се тиче реконструкције и санације обухвата практично све", каже Синиша Овука, директор Средњошколског дома.
Наставак радова требало би да донесе потпуну реконструкцију објекта од унапређења енергетске ефикасности до унутрашњих радова и опремања. Издвајањем ових средстава, Влада Републике Српске показује да је стварање бољег амбијента за средњошколце из свих крајева Српске кључни корак у подршци њиховом образовању.
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