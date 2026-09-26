Мали пољопривредници Српске - будућност која обећава

Аутор:Зорица Петковић
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Бошко, Емилија, Никола и Остоја по завршетку школских обавеза преузимају пољопривредне послове. Родитељи - поносни.
Кажу, дјеца некад раде више од њих. Зорица Петковић припремила је причу о малим пољопривредницима.
Бошко Шушњар је млади ратар и сточар. Ради све послове на фарми, прича, нема лакшег ни тежег посла. Међутим, били смо у невјерици када смо видјели са колико лакоће овај петнаестогодишњак управља комбајном.
"Помажем све шта треба и боримо се да стекнемо нешто и хвала Богу имамо доста", прича Бошко.
Емилију и Николу Башић упознали смо у Слатини код Лакташа и то баш када су били у пластенику. Цијело љето су причају, били вриједни, а годишње са оцем Драшком уберу и до 10 тона слатинског парадајза.
"Има доста посла и помажемо кад му је баш фрка. Сад преко љета смо посијали не знам колико хиљада краставаца и он каже да му је то баш помогло", каже Емилија.
Од Слатине идемо према Лакташима да упознамо једног седамнаестогодишњака који је одлучио да настави дједовим и очевим стопама. Његова породица деценијама се бави се узгојем и откупом житарица.
"Ако хоћемо да се бавимо пољопривредом ми то морамо вољети и од малих ногу кренути и радити са својим очевима на газдинствима како би то завољели и остали на својој земљи", говори нам 17-годишњи Остоја Секимић.
Низ мјера Министарства пољопривреде довело је до тога да се све више младих враћа на село и и управо ту заснива своје породице, покреће пољопривредна газдинства и фарме, истиче министарка Анђелка Кузмић. Током претходних пет година исплаћено је 1.2 милиона марака за 1367 новорођене дјеце на пољопривредним газдинствима.
"Ево имала сам прилику да прије неколико дана присуствујем великом сајму у Рогатици и ту су биле по четити генерације , било је јако пуно мале дјеце неки чак ни не иду у школи нити знају добро да говоре, али јако добро знају како се нешто ради у пољопривреди. То је Република Српска , ми смо пољопривредна земља и никада од тога нећемо побјећи". каже Кузмићева.
Осим што вриједно раде, наши мали пољопривредници, евидентно су самостални, вјешти, повезани са природом, чувају традицију... Укратко, здрава дјеца - будућност која обећава.
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