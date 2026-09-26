Кренула трка за посао вриједан 230 милиона марака

Аутор:АТВ редакција
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Двије велике грађевинске фирме из Босне и Херцеговине нашле су се у директној конкуренцији за један од значајнијих путних пројеката који се тренутно припремају у Хрватској.
На тендер Хрватских цеста за изградњу друге фазе брзе цесте ТТТС – Стара Подстрана код Сплита, у смјеру Омиша, пристигле су само двије понуде, а занимљиво је да се у оба конзорцијума налази по једна фирма из БиХ.
Прву понуду доставили су аустријски Штрабаг и Херинг из Широкога Бријега, у вриједности од око 132,93 милиона евра без ПДВ-а (око 260 милиона марака).
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Њихови конкуренти су хрватски Теxо Молиор и сарајевски Еуро-Асфалт, чија понуда износи око 134,48 милиона евра без ПДВ-а, пише "Бизнисинфо.ба".
С ПДВ-ом обје понуде износе преко 160 милиона евра, односно око 320 милиона КМ.
Разлика између двије понуде тако износи свега око 1,55 милијуна евра, док је процијењена вриједност набаве била готово 150 милиона евра без ПДВ-а.
Хрватске цесте требају прегледати и оцијенити пристигле понуде, након чега ће бити познато ко ће добити уговор.
Ситуација је посебно занимљива из перспективе Босне и Херцеговине. Ако поступак буде окончан избором једне од двије пристигле понуде, на реализацији овога великог пројекта учествоваће једна бх. компанија без обзира на то који конзорцијум побиједи.
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Херинг и Еуро–Асфалт спадају међу најпознатије грађевинске фирме из БиХ и већ имају значајно искуство на великим инфраструктурним пројектима у земљи и иностранству.
Занимљиво је да су оба конзорцијума већ присутна на овом важном коридору. Штрабаг гради дионицу Мравинце – ТТТС, док његов партнер Херинг изводи прву фазу пројекта – чвориште ТТТС, вриједно 16,18 милиона евра.
Са друге стране, Теxо Молиор већ је уговорио изградњу дионице Дуги Рат – Омиш за готово 85 милиона евра, а партнер на том пројекту му је управо сарајевски Еуро-Асфалт. То значи да би побједнички конзорцијум новим уговором практично наставио свој ангажман на изградњи овога великог саобраћајног правца на подручју Сплита и Омиша.
Иако је ријеч о дионици дугој нешто више од пет километара, њена цијена показује колико је пројекат грађевински захтјеван.
Пројект укључује и готово шест километара приступних и замјенских путева. Рок за завршетак радова предвиђен тендером износи 42 мјесеца.
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Нова дионица дио је великог пројекта изградње брзе везе на подручју Сплита и Омиша, једног од саобраћајно најоптерећенијих подручја хрватске обале.
Циљ је растеретити постојећу Јадранску магистралу и насеља кроз која она пролази, посебно Подстрану, гдје велике саобраћајне гужве представљају проблем тијеком већег дијела године, а посебно у туристичкој сезони.
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