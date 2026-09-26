Пустили у град 30.000 комараца: Не уједају, а дио су необичног експеримента

Аутор:АТВ редакција
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Лисабон је ове недјеље пустио 30.000 комараца. Да, добро сте прочитали. Али, како се тврди - не уједају.
Ријеч је о стерилним мужјацима азијског тиграстог комарца, врсте Аедес албопиктус, који ће бити пуштени по лисабонској четврти Алваладе. Циљ овог експерименталног пројекта је да се смањи популација те врсте због утицаја на јавно здравље.
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Пројекат је усмјерен баш на азијског тиграстог комарца јер може да преноси болести као што су денга, зика и жута грозница. Ризик расте уколико комарац уједе заражену особу, а потом патоген пренесе на другу особу.
Ово није први пут да се спроводи овакав подухват.
У Португалији је до сада укупно пуштено 60.000 комараца, а ово ће бити посљедње "ослобађање" ове врсте инсеката.
Афонсо Мореира, љекар јавног здравља у при Локалној здравственој јединици Санта Марија, објаснио је да су ови комарци стерилисани провереном и безбједном техником.
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"Када их пустимо у подручја у којима већ постоји популација ове врсте комараца, они ће се у суштини надметати са мужјацима који су тамо већ присутни, односно са дивљим комарцима", рекао је вођа пројекта.
Циљ је да се процени да ли конкуренција смањује размножавање ове врсте, с обзиром на то да парење са стерилним мужјацима не доводи до потомства. Будући да је само женкама потребна крв, смањење броја дивљих мужјака требало би да допринесе контроли популације која може да уједа људе.
Међутим, истраживач је нагласио да је у овој првој фази главни задатак да се утврди како се пуштени примјерци понашају, а посебно колико могу да се шире и преживе на подручју на којем се спроводи интервенција.
Ако резултати прве фазе буду позитивни, даљи напредак истраживања очекује се у мају, када би требало да буде спроведена упоредна студија између подручја у којима су комарци пуштени и области у којима се њихова популација контролише.
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Афонсо Мореира је нагласио да је пуштање стерилних комараца само једна од мјера за контролу њихове популације, истичући да је и даље од кључне важности да се настави са уклањањем мјеста на којима се ова врста размножава.
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