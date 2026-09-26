Судбински преокрети: Шкорпије, Лавове и Дјевице чека бура на старту октобра

Аутор:АТВ редакција
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Венера је у Шкорпији, а Марс улази у Лава 28. септембра, тако да нас очекује бурна недјеља на емотивном плану.
Сазнајте шта су вам звијезде припремиле на љубавном пољу у наредних седам дана.
Страсти ће бити појачане, па ћете имати потребу да јасно покажете шта желите од љубавног односа. Заузети Овнови могу примијетити да партнер постаје емотивнији, али и захтјевнији, нарочито када је ријеч о повјерењу. Слободни би могли да привуку особу која ће их освојити харизмом, самопоуздањем и помало мистериозним наступом.
Пред вама је недјеља у којој љубав добија интензивнији тон и тражи више искрености. Заузети Бикови жељеће да осјете сигурност и потврду партнерових осјећања, па ће им површни разговори бити недовољни. Слободне може привући особа која ће их изненадити снажном енергијом и необичним приступом. Страст ће бити наглашена, али пазите да тврдоглавост не прерасте у непотребну расправу.
Неке емоције које сте дуго држали по страни сада могу да испливају на површину. Партнерство ће захтјевати више отворености, а важан разговор могао би разјаснити оно што вас је у претходном периоду мучило. Слободни Близанци улазе у занимљиву комуникацију са особом која ће их интригирати више него што су очекивали. Флерт, поруке и неочекивани сусрети могу донијети веома узбудљив наставак.
Љубавна атмосфера биће топлија, интензивнија и много погоднија за показивање осјећања. Заузети Ракови могу уживати у већој блискости са партнером, али ће истовремено жељети више пажње и њежности. Слободни би могли да доживе снажну хемију са особом која наступа самоувјерено и директно. Додатну страст доноси Марс у Лаву, који појачава потребу да будете примијећени и вољени.
Марс у вашем знаку појачава харизму, самопоуздање и жељу да направите први корак у љубави. Партнер ће тешко одољети вашој енергији, али би у вези могло бити и више надметања око тога ко води главну ријеч. Слободни Лавови лако могу привући пажњу особе која ће отворено показати интересовање. Ипак, права повезаност неће се заснивати само на страсти, већ и на повјерењу.
Оно што је дуго остајало неизговорено сада може постати тема важног љубавног разговора. Заузете Дјевице биће спремније да покажу емоције и да партнеру кажу шта им је заиста потребно. Слободне може привући особа која је мистериозна, интелигентна и помало другачија од њиховог уобичајеног типа. Иза кулиса може почети прича која ће тек касније показати свој пуни потенцијал.
Љубавни односи постају интензивнији, па ће бити тешко задовољити се нејасним сигналима и површним емоцијама. Заузете Ваге могу са партнером отворити тему коју су обоје неко вријеме избјегавали. Слободне очекује занимљив сусрет кроз пријатеље, друштво, излазак или заједничке активности. Привлачност ће бити наглашена, а неко из ширег круга могао би коначно открити шта осјећа.
Ово је период у којем ћете посебно снажно осјећати сопствену привлачност и потребу за емотивном блискошћу. Заузете Шкорпије могу уживати у више страсти, њежности и искрених разговора са партнером. Слободне би могле привући особу која их осваја интензитетом и отвореним показивањем интересовања. Марс у Лаву додатно подиже температуру и доноси ситуације у којима ће бити тешко сакрити емоције.
Иако волите слободу, ове недјеље могли бисте пожељети однос који има много више дубине и емотивне сигурности. Заузети Стрелчеви неће пристајати на половичне одговоре и тражиће искреност од партнера. Слободне може привући особа са којом ће хемија бити готово тренутна и тешко објашњива. Самопоуздање расте, па ћете лакше направити потез који сте раније одлагали.
Љубавна ситуација може постати озбиљнија, посебно ако већ постоји особа којој дуго поклањате пажњу. У вези ћете жељети више повјерења, стабилности и конкретних доказа емоција, а не само лијепе ријечи. Слободни Јарчеви могли би да започну причу дискретно, али ће се привлачност брзо појачавати. Страст ће бити јака, па немојте дозволити да понос спријечи оно што заиста желите.
Заузете Водолије могу уживати у снажној хемији са партнером, мада ће повремено бити потребно обуздати потребу за надметањем. Слободне би могле упознати особу која ће их освојити самопоуздањем и директним приступом. Ипак, оно што почне као снажна физичка привлачност може захтијевати много дубљу емотивну повезаност.
Романтика добија снажнију и интензивнију ноту, па ћете жељети однос у којем нема скривања осјећања. Заузете Рибе могу кроз искрене разговоре и њежне тренутке додатно учврстити везу. Слободне би могле упознати занимљиву особу преко изласка, пријатеља, путовања или друштвених активности. Неочекивана хемија могла би врло брзо да покаже да ово није само пролазни флерт, преноси Информер.
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