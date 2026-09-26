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Изненада преминуо Миливоје Радичевић Жабац

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26.09.2026 18:26

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Миливоје Радичевић Жабац
Фото: Приватна архива

Веома тужне вијести долазе овог дана... Изненада је преминуо спортски новинар Милоје Радичевић Жабац, који је дуги низ година радио за познати лист "Спорт", а бавио се овим занатом у још неколицини познатих медија током свог живота.

Милоје Радичевић је прве новинарске кораке почео у спортској редакцији Радио Обреновца, да би 1994. године постао хонорарни сарадник тадашњег најтиражнијег спортског листа у Југославији.

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Он је у почетку радио као дописник из Лазаревца, а онда је ангажован и као члан београдске рубрике, гдје је са посебном пажњом пратио дешавања на нижеразредним фудбалским теренима српске пријестонице и околине.

Он је упоредо извјештавао и са утакмица ОФК Београда, Звездаре, Хајдука са Лиона, Железника, Земуна и Милиционара, када су ови клубови били дио највишег ранга.

У редакцији "Спорта" обављао је дужност уредника београдске рубрике и шефа дописничке службе.

Током новинарске каријере је писао још за лист "Војска", "Вечерње Новости", "Борбу Спорт 92", "Данас", "Спортски журнал"...

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Дио каријере провео је на мјесту уредника спортске редакције "РТВ ГЕМ".

Дипломирао је на Високој школи спортског новинарства у Београду.

Опело и сахрана Милоја Радичевића бића обављени у недјељу, 27. септембра у 14 часова на новом гробљу у Великим Црљенима.

(Телеграф)

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Миливоје Радичевић Жабац

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