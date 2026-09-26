Руси разнијели складиште са опремом из ЕУ

Аутор:АТВ редакција
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Оружане снаге Русије извеле су ударе на логистички чвор у Одеси, гдје се налазила војна опрема послата из ЕУ, саопштило је Министарство одбране Русије.
"Погођени су: центар, који врши складиштење и дистрибуцију терета, који стижу у Украјину из европских држава", наводи се у саопштењу.
Међу осталим циљевима били су теретни брод који се користи за потребе Оружаних снага Украјине, као и складиште беспилотних летјелица у Новим Бељарима у Одеској области, преносе РИА Новости.
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Као одговор на нападе противника, Оружане снаге Русије гађају центре за доношење одлука, предузећа и складишта која Оружане снаге Украјине користе заједно са стручњацима НАТО.
Припадници руских снага користе ударне беспилотне летјелице и високопрецизно оружје великог домета, способно да уништи било који циљ на целој територији Украјине.
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