У лажи су кратке ноге: Међународни чланови раскринкали обману Бећировића

Аутор:АТВ редакција
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Међународни чланови Комисије за очување националних споменика БиХ потврдили су да је Унеско суспендовао њихов даљи рад.
"Унеско је обавијестио мене и Франческа (италијански професор Франческо Бандарин) да је наш рад у Комисији обустављен због интерних проблема с ваше стране, након писма притужбе једног од чланова Комисије", навео је професор Џорџ Окело Абунгу из Кеније, један од двојице међународних чланова Комисије, у имејлу.
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Абунгу је навео да ће се њихово учешће наставити тек након што се ти интерни проблеми ријеше.
"Стога се бојим да нећемо бити доступни док нас Унеско не обавијести. Можете провјерити са Унеском у случају да нисте обавијештени. Пуно хвала, Џорџ и Франческо", истакнуто је у мејлу, упућеном 7. септембра.
Тиме је и формално потврђено да је Унеско суспендовао своје учешће у Комисији за очување националних споменика, институцији БиХ која је успостављена на основу Анекса осам Дејтонског споразума, преноси портал "Истрага".
Према истом извору, оба међународна члана Комисије су се повукла све док БиХ не ријеши проблеме које је својим дјеловањем узроковао предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић раније је саопштила да су се повукли међународни чланови Комисије, али су из кабинета Дениса Бећировића тврдили да то није тачно.
Из тог кабинета су за "Слободну Европу" рекли да је Предсједништво БиХ донијело одлуку о именовању нових чланова и да је она почела са радом.
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"Али, да је Бећировић слагао у изјави за `Слободну Европу` потврђује и мејл који је у посједу `Истраге`, а у којем Абунгу пише да га је Унеско обавијестио да обуставља рад `због интерних проблема у БиХ` на које је упозорио `један члан Комисије`", пише овај портал.
Исти извор подсјећа да је у јануару члан Предсједништва из реда бошњачког народа покренуо процедуру доношења одлуке о враћању страних чланова у Комисију за очување националних споменика.
Тадашњи предсједавајући Предсједништва БиХ Жељко Комшић је упозорио да би покретање такве процедуре могло угрозити рад Комисије јер би, у случају одустајања Унеска од чланства у Комисији, све било блокирано.
Али, након притиска из странака "тројке", Комшић је подржао Бећировићев приједлог, након чега је Предсједништво БиХ донијело одлуку прегласавањем српског члана Жељке Цвијановић.
Крајем јуна, на основу те одлуке, Предсједништво БиХ је, прегласавањем Цвијановићеве, именовало чланове Комисије.
Након тога Жељка Цвијановић је покренула питање заштите виталног ентитетског интереса и Народна скупштина Републике Српске је двотрећинском већином подржала њен вето.
Због тога Секретаријат Предсједништва БиХ није желио да објави одлуку о именовању чланова Комисије у Службеном гласнику БиХ, наводећи да, због вета Републике Српске, одлука није ступила на снагу.
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Због тога се Бећировић обратио Уставном суду БиХ, тврдећи да Цвијановић није имала право на покретање заштите виталног ентитетског интереса, јер ова одлука није из домена вањске политике, док је Цвијановићева истакла да именовањем страних чланова (Унеско) ово питање постаје спољнополитичко.
На крају су се представници Унеска повукли док се ово питање не разријеши, што значи да Комисија за очување националних споменика више и не постоји, наводи "Истрага".
"Одлука о именовању нових чланова није ступила на снагу. А чак и да јесте, не би било кворума за одржавање, јер Република Српска није именовала свог представника, а Унеско је повукао своја два представника. Тако да су, од укупно пет предвиђених чланова, `унутра` само два члана. Ово је директна посљедица дјеловања Бећировића који је још у јануару упозораван на овакав сценари", истиче се у тексту, преноси "Срна".
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