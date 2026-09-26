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Сузана коначно проговорила о односу са Лепом Бреном након Сашине смрти

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26.09.2026 17:58

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Сузана коначно проговорила о односу са Лепом Бреном након Сашине смрти
Фото: Јутјуб

О односу удовице Саше Поповића, Сузане Јовановић, и породице Живојиновић мјесецима се нагађало у јавности.

Након бројних медијских натписа и теорија о томе у каквим су релацијама и да ли су остале у контакту, Сузана је током гостовања у емисији “Премијера викенд специјал” коначно реаговала на ова питања.

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Када ју је водитељ упитао о цијелој сензацији која се подигла на естрадној сцени:

– Много се писало о Живојиновићима и Вама, то је била сензација на јавној сцени. Гдје су били, да ли су дошли, у каквим сте односима… Да ли желите да кажете или не?

Сузана је стала на пут даљим нагађањима и кратко поручила:

– Не желим. Заиста не желим. Нема потребе – рекла је она.

Ова реакција услиједила је након периода у ком су се обје стране суздржавале од детаљнијих коментара.

Подсјетимо, прије неколико мјесеци и сама Лепа Брена је на аеродрому “Никола Тесла” избјегла да одговори на питања новинара о документарцу о Саши Поповићу и контакту са Сузаном. Брена је тада кратко прокоментарисала наступ на Јахорини ријечима:

– Супер је било, дођите да видите – али је на питања о Сузани и Саши само немо стајала и одмахнула руком.

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Иначе, естрадни маг Саша Поповић преминуо је 1. марта 2025. године у болници у Паризу послије тешке борбе са канцером. На комеморацији одржаној 6. марта, Брена и Сузана су се среле и снажно загрлиле, када се пјевачица потпуно сломила у сузама, док јој је син Виктор пружао подршку. Међутим, најновијом реакцијом у емисији, Сузана је јасно ставила до знања да о тренутном односу са породицом Живојиновић више не жели да говори пред камерама, преноси Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сузана Јовановић

Лепа Брена

Саша Поповић

естрада

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