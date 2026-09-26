Како жени пружити савршен орални ужитак - 35 савјета за мушкарце

Аутор:АТВ редакција
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Истраживања доказују да је орални се*с најпоузданији начин да ваша партнерка доживи оргазам. Проучите савјете за савршени кунилингус и пружите партнерки незаборавно искуство.
Једна студија објављена у "Секс енд Меритал Терапи" показала је да мање од једне петине (18 одсто) власница вулве може доживјети оргазам само пенетрацијом, док велика већина (72 одсто) захтијева клиторалну стимулацију како би постигла врхунац, а ниједна врста се*са не ставља клиторис на прво мјесто као што то чини орални се*с.
Иако сте можда имали се*суалну едукацију, вјероватно сте се више бавили постављањем кондома на банану него учењем о се*суалној анатомији.
"Већина нас никада није имала прилику упознати вулву или вагину, нити су нам објашњени њихови изглед и положај,” каже Џесика Орајли, стручњак за се*суално здравље.
Познавање тих дијелова није само корисно за добар кунилингус, већ и за разумијевање се*суалне анатомије.
Вулва и вагина нису исто — вулва укључује вањске усне, клиторис, уретрални отвор и друге дијелове, док је вагина унутрашњи дио. Такође, мокраћа долази из уретре, а не из вагине.
Наша култура промовише идеје да су вагине смрдљиве и одвратне, што није истина.
"Вагине би требале мирисати на вагине, а не на цвијеће", каже Рејчел Рајт, терапеут.
Најчешће мирис укључује слано, кисело и бакарно. Заборавите на митове о мирисима и изгледима — то ће вам помоћи да обоје уживате у оралном сексу.
Прије него кренете према вулви, питајте за дозволу.
То може бити се*си и забавно, а показује ентузијастичан пристанак.
Иако орални се*с не може изазвати трудноћу, ризик од преноса разних болести је реалан.
Херпес, сифилис и друге болести могу се пренијети оралним се*сом. Разговарајте о томе и користите заштиту попут денталних брана, пише "24сата".
Почните полако и заводљиво — пољупци на врату, трбуху, унутарњим бедрима.
Лагана игра са сензуалним додирима може подићи узбуђење. Ишчекивање помаже да обоје уживате у тренутку и осјећате се повезано.
Да би она уживала, мора бити опуштена. Оргазам је тешко постићи ако осјећате кривицу, стрес или нелагоду.
Комплименти могу помоћи да се она осјећа сигурно и угодно.
“Комплименти пуно значе током оралног се*са", каже Рејчел Рајт.
Постоји много позиција за орални се*с, а неке су удобније од других.
Позиција с партнером на кревету, док ви клечите, добар је почетак. Ставите јастук испод кољена за додатну удобност.
Сједење на лицу може бити угодно за обоје.
"Њој може бити удобно ако се наслони на кревет, а вама је лакше уживати с минималним напрезањем врата", каже Ерика Смит, едукатор за се*с.
Позиција 69 може бити врло интимна и стимулативна.
Обоје можете истовремено уживати, што ову позицију чини еротском и блиском, каже Ли Филипс, психотерапеут.
За удобност, ако је она веће тјелесне грађе или имате проблема с вратом, размислите о столицама које олакшавају орални секс.
Ове столице помажу подржати тежину партнерке док су гениталије потпуно доступне за стимулацију.
Ако вас боли врат, вјероватно сте у незгодној позицији.
Да бисте то избјегли, користите сексуални јастук попут Дејм Пило или Либератор Веџе.
Ови јастуци подижу кукове партнерке и омогућавају бољи приступ вулви.
Сексуални намјештај попут столица и јастука може побољшати орални секс.
"Ови комади опремају ваш дом с пријестољем увијек спремним за акцију", каже Енџи Раунтри.
Многи су дизајнирани за бољи приступ гениталијама, а неки долазе с везицама за кинкове, што је додатна забава.
Немојте одмах ићи на клиторис. Почните с лаганим, равним притиском језика, помичући главу, а не само језик.
Ако ваш партнер мијења позиције, ставите језик на цијелу вулву и пратите њихов покрет.
Прије него почнете стимулисати клиторис, запамтите: клиторис је већа структура него што изгледа.
Већина се налази испод коже, а 'ноге' пролазе уз стране вулве. Ако не можете пронаћи врх клиториса очима, њежно проширите усне или питајте партнера да вас води.
Лаганији је бољи на почетку. Клиторис је осјетљив, с око 8,000 нервних завршетака, па немојте кренути прејако.
Почните с индиректном стимулацијом, попут кружног лизања око клиториса. Обратите пажњу на реакције партнера, јер сваки клиторис и вулва захтијевају различите притиске.
"Ако сумњате, увијек крените лаганије", савјетује сексолог Луси Рове.
Ако ваша партнерка воли прецизно усмјерен ужитак, употријебите врх свог језика за циљано стимулисдање. Неки уживају у брзим покретима језика преко клиториса, док други преферирају покрете гдје језик улази и излази или се фокусира на клиторис.
Експериментишите с различитим техникама!
"Пазите да обратите пажњу на осјетљивост језика како бисте стварно лизали клиторис, а не само да прелазите по њему", каже Орајли.
Ово је чешћи проблем него што мислите.
Неке жене преферирају општу стимулацију, док друге воле циљанију. Користите равну површину језика за лагано, али енергично лизање горе-доле, у круговима или од лијева на десно.
Опуштени језик пружа блажи притисак, па ослушкујте партнерове реакције и прилагодите се њиховим жељама.
Ако постоји нешто што власнице вулве не воле, то је кад партнер изненада пређе на "језичну пенетрацију", третирајући језик као замјену за пенис.
Вагина није тако осјетљива као клиторис, стога је важно питати свог партнера шта преферира: вањску стимулацију клиториса или дубље стимулирање вагиналног отвора. Комуникација је кључ.
Поред клиториса, подручје вулве, усне, па чак и унутрашња страна бедара пуни су сензација.
Истражујте цијело подручје и употријебите језик за стимулацију других ерогених зона.
Ако ваш партнер сигнализује да је директна стимулација клиториса преинтензивна, пребаците се на друга подручја, попут усана или унутарњих бедара.
"Анус може бити изузетно ероген," кажу стручњаци за секс.
Улаз у анални канал има готово исто толико нервних завршетака као клиторис. Ако добијете одобрење, можете истраживати аналингус.
Овај облик стимулације може бити изузетно узбудљив, посебно због табу-привлачности. Користите језик за лагано лизање, задиркивање или праћење кружних покрета око аналног отвора.
Перинеум, подручје смјештено између задњице и гениталија, може пружити невјероватан ужитак.
"То је глатка кожа између вагиналног отвора и ануса, препуна нервних завршетака", објашњавају сексолози.
Ако волите истраживати ово подручје, ваш партнер може доживјети веће задовољство него кад се фокусирате само на клиторис. Неки људи чак могу доживјети оргазам само од задиркивања перинеума.
Испробајте различите притиске и покрете како бисте открили што вашем партнеру највише одговара.
Нема правила које забрањује употребу руку током кунилингуса—напротив, руке могу обогатити искуство.
Ако ваша партнерка ужива у вагиналној стимулацији, додајте прсте у игру. Пенетрирајте у вагину с једним или два прста и истражујте покретима "дођи овамо" или константним притиском на предњи вагинални зид.
Ако партнерка преферира аналну стимулацију, можете уметнути прст у "задњи улаз", уз употребу лубриканта. Ако не воли унутрашњу стимулацију, притисните длановима вулву како бисте индиректно стимулисали клиторис.
Нису све склоне уживању у оралном сексу, а могуће је да осјећају нелагоду због тога што је сва пажња усмјерена на њих.
Међутим, изразите колико волите њихове тијело и окус, што им може помоћи да уживају у сензацији. Комуникација је кључна како би се обоје осјећали угодно.
Ентузијазам чини орални секс још бољим! Ако сте ентузијастични, она ће то осјетити и бити спремна уживати у примању.
Покажите колико уживате у томе: "Обожавам те окусити", "Могао бих те лизати цијели дан" или "Ово је мој омиљени оброк" могу бити једноставни, али снажни изрази ужитка.
Уста и прсти су фантастични, али за још узбудљивије искуство, укључите сексуалне играчке.
Покушајте трљати језик по клиторису док уметнете дилдо или Г-тачка вибратор у вагину. За додатну стимулацију задњег дијела, можете употријебити бат плаг или вибратор за стимулацију аналног отвора и перинеума.
Ако нисте сигурни како користити вибратор, питајте партнера за упутства или повратне информације током игре.
Када твоје усне постану уморне, не мораш престати пружати ужитак — играчка за усисавање клиториса може преузети контролу док твоја вилица одмара.
Ове играчке користе комбинацију усисавања и ваздуха како би стимулисале клиторис, пружајући осјећај сличан оралном сексу.
Да би био још аутентичнији, покушај опонашати тај осјећај устима. Професионални савјет: Додај мало лубриканта на бази воде на уста играчке и вулву.
За додатно узбуђење, покушај користити температурну игру у свом оралном перформансу.
"Промјене температуре могу појачати осјетилна искуства", каже Орајли.
Топлота у и око гениталног подручја повећава проток крви, чиме се појачава осјетљивост.
Држи шољицу вруће воде или топлог чаја крај кревета и повремено пијуцкај како би твоје усне постале топле и влажне, додајући нову димензију ужитка.
Температура може донијети потпуно нови ниво узбуђења! Орајли сугерише да пијеш чашу ледене воде како би расхладио своја уста, или чак ставиш ледену коцкицу у уста и пољубиш и лижеш партнерку.
Почни с бедара прије него пређеш на осјетљивија подручја. Ако желиш још више експериментисати, користи технику "мокрог трага" — створи мокру црту на кожи користећи језик или прст с лубрикантом, а затим диши преко ње. Измјењуј топлоту и хладноћу за још интензивнији осјећај.
Влажност је кључна за ужитак у оралном сексу. За оне који се боре са сувим устима, постоји рјешење.
Користи лубриканте који су сигурни за уста, попут ароматизованих лубриканата. Ови лубриканти могу повећати производњу слине, што повећава ужитак.
Алтернативно, ксилитол, састојак који повећава производњу слине, може се наћи у жвакама или бомбонима, а постоје и спрејеви специфични за орални секс.
Интерес за партнерово уживање прави је афродизијак. Свако тијело је различито, а људи уживају у стимулацији на различите начине.
Питај је шта жели, истражуј различите начине додира и подстакни их да ти кажу шта им је најугодније. Овај тип испитивања може бити врло секси и користан за изградњу повјерења.
Ако она гура вулву у твоје лице и уздише, можеш бити прилично сигуран да оно што радиш дјелује.
Ако се повлачи или шути, пробај нешто друго. А ако ниси сигуран да је твоја техника оно што њено тијело треба — питај.
Један од главних разлога због којих власнице вулве не доживе оргазам током оралног секса је страх да "трају предуго" или да су "себичне".
Зато је кључно пуно охрабрења с твоје стране.
Кунилингус првенствено служи ужитку партнерке, али то не значи да не можеш уживати и ти.
Ако она примијети да ти је стварно ужитак, то би искуство могло бити још боље за њу!
Када је све речено и можда чак и постигнуто, Рајт сугерише да се посветиш афтеркеру.
“Афтеркер је пракса провјере како се партнер осјећа физички, ментално и емоционално након секса”, објашњава она.
Иако се појам најчешће користи у кинк и БДСМ окружењима, овај концепт може се примијенити и након кунилингуса, каже она. Афтеркер може укључивати мажење, доношење воде партнеру ако су жедни, ријечи потврде, пољупце или чак друге врсте секса.
За још више савјета, ево неколико сочних комадића од људи који уживају у оралном сексу:
“Радим оно што зовем Техника Зипера: Лижем од усне вагиналног отвора до клиториса, а затим све до дна. Као да закопчаваш затварач", Џејн (30).
“Једном сам била с типом који је, без шале, гризао мој клиторис. Као да је био људски резач сира. Никад немој ово радити!”, Габи (31).
“Не заборави на вагину! Док радим кругове на мом клиторису, волим уметнути Г-спот штапић. Затим га подигни како би погодио Г-тачку”, Шеј (30).
“Док користим вибратор на клиторису, ставиш свој кажипрст у мој анус и палац у вагину. Ако пенетрација није твој стил, само трљај око тога. Осјећам се невјероватно", Гејс (26).
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