Чудесно исцјељење у Солуну: Љекари у шоку, дјечак оздравио током операције

Аутор:АТВ редакција
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Приче о вјери, молитви и догађајима које људи доживљавају као чуда вијековима се преносе међу вјерницима, а једно такво свједочење, приписано полицајцу Илијакису Василију из Ликостома код Пеле у Грчкој, поново је привукло велику пажњу.
Према причи која се наводи као свједочење из "Житија старца Пајсија Светогорца", његова супруга Елени је 2001. године отпутовала у Солун са њиховим сином Николом. Разлог путовања није био нимало безазлен дјечак је, према свједочењу, требало да буде подвргнут операцији због проблема са бубрезима, а мајка је са собом понела и књигу о старцу Пајсију.
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Док је чекала са дјететом, Елени је отворила књигу, а оно што је услиједило породица је доживјела као необичан благослов и знамен.
„Према свједочењу њеног супруга, послије десетак минута из отворене књиге почео је да се шири интензиван мирис који је она описала као мирис смирне. Дјечак је потом прошао детаљне медицинске прегледе, а резултати нису показали проблем због којег је дијете било упућено на операцију. 'Извршена су испитивања и показало се да мој син нема никакву тешкоћу, те је до данас веома добро', наводи се у свједочењу које се преноси на друштвеним мрежама“, преносе медији.
Свети Пајсије Светогорац један је од најпоштованијих савремених православних светитеља, а међу вјерницима постоје бројна свједочења људи који говоре о помоћи коју су, према сопственом вјеровању, добили његовим молитвама. За вјернике овакве приче представљају извор наде и утјехе у тренуцима када се родитељи суочавају са болешћу дјетета, преноси Маме.рс.
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