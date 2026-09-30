Logo

Чудесно исцјељење у Солуну: Љекари у шоку, дјечак оздравио током операције

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
30.09.2026 07:34

Коментари:

0
Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.
Фото: Pexels/adrian vieriu

Приче о вјери, молитви и догађајима које људи доживљавају као чуда вијековима се преносе међу вјерницима, а једно такво свједочење, приписано полицајцу Илијакису Василију из Ликостома код Пеле у Грчкој, поново је привукло велику пажњу.

Према причи која се наводи као свједочење из "Житија старца Пајсија Светогорца", његова супруга Елени је 2001. године отпутовала у Солун са њиховим сином Николом. Разлог путовања није био нимало безазлен дјечак је, према свједочењу, требало да буде подвргнут операцији због проблема са бубрезима, а мајка је са собом понела и књигу о старцу Пајсију.

Затвор

Свијет

Свирепи монструм или жртва? Најмлађа осуђеница на смрт иде на погубљење

Док је чекала са дјететом, Елени је отворила књигу, а оно што је услиједило породица је доживјела као необичан благослов и знамен.

„Према свједочењу њеног супруга, послије десетак минута из отворене књиге почео је да се шири интензиван мирис који је она описала као мирис смирне. Дјечак је потом прошао детаљне медицинске прегледе, а резултати нису показали проблем због којег је дијете било упућено на операцију. 'Извршена су испитивања и показало се да мој син нема никакву тешкоћу, те је до данас веома добро', наводи се у свједочењу које се преноси на друштвеним мрежама“, преносе медији.

Свети Пајсије Светогорац један је од најпоштованијих савремених православних светитеља, а међу вјерницима постоје бројна свједочења људи који говоре о помоћи коју су, према сопственом вјеровању, добили његовим молитвама. За вјернике овакве приче представљају извор наде и утјехе у тренуцима када се родитељи суочавају са болешћу дјетета, преноси Маме.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Чудо

Солун

исцјељење

Коментари (0)

Прочитајте више

Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Ауто-мото

Увоз аута у БиХ ускоро неће бити исти

17 ч

2
Свирепи монструм или жртва? Најмлађа осуђеница на смрт иде на погубљење

Свијет

Свирепи монструм или жртва? Најмлађа осуђеница на смрт иде на погубљење

17 ч

0
Додик и Минић на конференцији за новинаре по повратку из Русије

Република Српска

Додик и Минић на конференцији за новинаре по повратку из Русије

17 ч

7
Теле на ауто-путу

Занимљивости

Несвакидашњи случај у БиХ: Теле трчало ауто-путем

17 ч

6

Више из рубрике

Свирепи монструм или жртва? Најмлађа осуђеница на смрт иде на погубљење

Свијет

Свирепи монструм или жртва? Најмлађа осуђеница на смрт иде на погубљење

17 ч

0
Жена држи иранску заставу током провладине кампање у центру Техерана, у Ирану, у понедјељак, 17. августа 2026. године.

Свијет

Америка увела нове санкције Ирану

1 д

0
Кремљ објавио детаље са састанка Путина са Минићем и Додиком

Свијет

Кремљ објавио детаље са састанка Путина са Минићем и Додиком

1 д

4
хеликоптер

Свијет

Украден хеликоптер из хангара, посљедњи пут виђен у Хрватској

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима