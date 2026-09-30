Свирепи монструм или жртва? Најмлађа осуђеница на смрт иде на погубљење

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
За данас је у америчкој савезној држави Тенеси заказано погубљење Кристе Пајк (50), осуђене за тешко убиство Колин Слемер из 1995. године.
Уколико пресуда током дана буде извршена смртоносном инјекцијом, Пајкова ће постати прва жена погубљена у тој савезној држави послије више од два вијека.
Овај случај изазвао је огромну пажњу јавности, јер је она уједно и једна од ријетких жена у модерној историји САД која је доживјела овакву судбину: од 1970-их година до данас у Америци је погубљено 1.663 мушкараца и свега 18 жена.
Трагедија која је заувијек промијенила животе двије породице догодила се 1995. године у Ноксвилу. Криста Пајк је тада имала свега 18 година када је са својим тадашњим седамнаестогодишњим дечком, Тадарилом Шипом и још једним саучесником намамила Колин Слемер (19) у шуму у близини кампа за обуку и запошљавање проблематичних тинејџера.
Пајкова је оптужила Колин да ју је увриједила и покушала да јој преотме дечка. Мамећи жртву под лажним изговором, брутално су је претукли и изболи. Злочин је попримио језиве размјере када је Пајкова својој жртви на грудима урезала пентаграм. Становници кампа касније су на суду свједочили да се Пајкова хвалила убиством и показивала комад лобање несрећне дјевојке.
Годину дана касније, Криста Пајк је осуђена за тешко убиство и завјеру са намјером извршења тешког убиства, чиме је постала најмлађа жена осуђена на смрт у историји САД. Њен саучесник Тадарил Шип, због тога што је у тренутку злочина био малољетан, избјегао је смртну казну и осуђен је на доживотни затвор са могућношћу условног отпуста.
Правни тим Кристе Пајк упутио је обимну молбу за помиловање на 226 страница гувернеру Тенесија, Билу Лију. Главни адут одбране јесте потресан и документован историјат екстремног сексуалног, физичког и емоционалног злостављања које је Пајкова трпјела од најранијег дјетињства.
„Њена одбрана тражи одлагање или помиловање, уз тврдње о дугогодишњем злостављању, ПТСП-у и другим дијагнозама, док је Врховни суд Тенесија одбацио захтјеве за стопирање казне. Пајковој је биполарни поремећај званично дијагностикован тек 2021. године, уз раније утврђени тешки ПТСП и оштећења мозга, за које одбрана тврди да су утицали на њену перцепцију у тренутку злочина. Са друге стране, мајка убијене дјевојке Меј Мартинез остаје непоколебљива у ставу да Криста мора да плати за свој злочин како би породица коначно пронашла мир“, преносе медији.
Поред адвокатског тима, апел гувернеру упутиле су бројне организације, стручњаци Мреже за превенцију негативних искустава у дјетињству, па чак и експерти Уједињених нација (УН) за хуманитарно право. Иницијатива "Милост за Кристу" тражи да се смртна казна преиначи у доживотни затвор без могућности помиловања.
У данима пред заказано погубљење, Криста Пајк се јавила својој пријатељици Ешли Селарс, бившој затвореници која је данас активисткиња за реформу правосуђа, уз поруку да не жели да ико од њених најмилијих присуствује погубљењу. Такође, поднијела је званичан захтјев да њом управља искључиво женски тим чувара, с обзиром на то да је читав живот трпјела тортуру од стране мушкараца.
Christa Gail Pike was 18 when she killed a classmate in Knoxville, Tennessee, in January 1995.— Davian (@dhaevian) September 29, 2026
The classmate was Colleen Slemmer, 19. Both were at Knoxville Job Corps. Prosecutors said Pike thought Slemmer was after her boyfriend. Pike, the boyfriend Tadaryl Shipp, then 17, and… pic.twitter.com/ae7EAtqBny
Док сат откуцава, судбина Кристе Пајк остаје неизвјесна у њеним посљедњим сатима између дубоке патње породице страдале дјевојке и потресног апела за самилост према жртви дјечијег насиља која је постала убица, преноси Би-би-си.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
17 ч6
Република Српска
17 ч3
Занимљивости
17 ч0
Друштво
17 ч0
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Тренутно на програму