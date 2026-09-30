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Дневни хороскоп за 30. септембар: Близанце стављају у безизлазну ситуацију

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30.09.2026 07:11

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Хороскоп
Фото: Pexels/Ксения Вохминцева

Сазнајте да ли ће вашем знаку дневни хороскоп донијети много среће.

ОВАН

Данас сте у раскораку са временом и тешко вам је да испуните све обавезе које су вам наметнуте. Доста су кратки рокови, па ћете функционисати кроз нервозу. Вољена особа се понаша на начин који је вама неразумљив и не сналазите се у новонасталој ситуацији.

БИК

Нервирате се јер нисте задовољни како се одвијају ситуације у пословном сегменту. Ви сте урадили оно што је до вас, остаје само да видите да ли ће на крају све ипак испасти успјешно. Могуће је да вам вољена особа замјера неке ствари, а ви не осјећате потребу да се правдате.

БЛИЗАНЦИ

Неко вас ставља у безизлазну ситуацију и морате да му изађете у сусрет. Нервирате се што никако да добијете информације које су вам потребне да бисте наставили посао који сте започели. Данас не успијевате да се уклопите са вољеном особом.

РАК

Са великом енергијом и еланом приступате својим пословним обавезама и прија вам што шефови примјећују ваш труд. У журби сте, али успијевате да завршите на вријеме. Емотивни партнер очекује да му посветите више времена, али ви тренутно имате друге приоритете.

ЛАВ

Дан јесте помало напоран и стресан, али ви успијевате да изађете на крај са неким напетим ситуацијама, нарочито у комуникацији са сарадницима. Нисте успјели да договорите сусрет са особом која вам је интересантна, па вас је то мало онерасположило.

ДЈЕВИЦА

Данас морате одредити приоритете јер би лако могло да се догоди да се потпуно погубите у огромној количини пословних обавеза. Организујте се. Вјероватно је да ћете остатак дана узети само за себе, своје опуштање и одмарање, евентуално сусрет са пријатељима.

ВАГА

Имате осјећај да вам ништа не иде на руку данас. Журите, али никако не успијевате да испоштујете рокове који су вам дати. Неко вам нуди помоћ, али ће вам у суштини више одмагати својим присуством. Могуће је да ћете морати да помјерите неке договоре у емотивном сегменту.

ШКОРПИЈА

Мало вам је остало да завршите једну пословну обавезу, журите, и јако вам смета што вас други својим присуством, коментарима или поступцима ометају. Велика страст и могућност авантуре. Међутим, они који су у везама неће бити задовољни односом са партнером.

СТРИЈЕЛАЦ

Започели сте неки пословни пројекат и желите да га што прије приведете крају, али како вријеме пролази, све више губите елан за рад. Ипак, упорно гурате даље. Своје емоције и заинтересованост не можете да сакријете у контакту са једном особом.

ЈАРАЦ

Имате осјећај да не можете никако да уклопите неке ствари у пословном сегменту и да вам ситуација измиче из руку. Није све толико лоше као што то вама изгледа. Узмите предах, опустите се па наставите поново. Завршићете боље и брже него што сте то очекивали.

ВОДОЛИЈА

Јако се нервирате зато што никако да приведете крају један договор, за који сте мислили да ћете га одавно окончати. Не будите импулсивни и не пожурујте другу страну, ово ће дјеловати контрапродуктивно. Није вам јасно зашто вам се не јавља особа која вас занима.

РИБЕ

Очекујете да вас шеф подржи у неким пословним ситуацијама, али убрзо схватате да ћете морати сами да се изборите за оно што желите. Емотивни партнер је прилично импулсиван и изненађује вас својим поступцима. Нисте навикли да се овако понаша.

(Она.рс)

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