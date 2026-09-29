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Погледајте шта спремају звијезде: Овај знак добија све у октобру

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29.09.2026 10:48

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Хороскоп или астролошка карта је дијаграм који приказује положај Сунца, Мјесеца, планета и звијезда у тренутку неког догађаја или рођења особе
Фото: pexels/Chris F

Овај октобар доноси неочекивани благослов који стиже као гром из ведра неба, а за један хороскопски знак прилике ће долазити саме од себе, док ће му се снови остваривати брже него што је икада могао да замисли.

Астролошке околности и поравнање планета формирају риједак феномен, а тај срећни знак који ће већ од првих дана октобра осјетити ову велику промјену на својој кожи јесте Вага.

Стиже све што је Вага годинама стрпљиво чекала

Ваге које су дуго и стрпљиво градиле своје планове коначно добијају јасне резултате, јер све оно што је мјесецима стајало и труд који нико није примјећивао сада коначно излазе на видјело:

Неочекивани сусрети отварају нова врата, док признања за рад стижу без икаквог тражења.

Одлуке се доносе много лакше, а унутрашња снага и равнотежа дају јој предност у свим сегментима живота.

Вага у октобру више не мора да јури успјех, већ прилике и срећне околности саме проналазе пут до ње.

Астролози савјетују свим припадницима овог знака да остану отворени за прилике које долазе из неочекиваних праваца, да вјерују интуицији и не одбијају промјене само зато што дјелују непознато, преноси Крстарица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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