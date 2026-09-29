Погледајте шта спремају звијезде: Овај знак добија све у октобру

Аутор:АТВ редакција
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Овај октобар доноси неочекивани благослов који стиже као гром из ведра неба, а за један хороскопски знак прилике ће долазити саме од себе, док ће му се снови остваривати брже него што је икада могао да замисли.
Астролошке околности и поравнање планета формирају риједак феномен, а тај срећни знак који ће већ од првих дана октобра осјетити ову велику промјену на својој кожи јесте Вага.
Ваге које су дуго и стрпљиво градиле своје планове коначно добијају јасне резултате, јер све оно што је мјесецима стајало и труд који нико није примјећивао сада коначно излазе на видјело:
Неочекивани сусрети отварају нова врата, док признања за рад стижу без икаквог тражења.
Одлуке се доносе много лакше, а унутрашња снага и равнотежа дају јој предност у свим сегментима живота.
Вага у октобру више не мора да јури успјех, већ прилике и срећне околности саме проналазе пут до ње.
Астролози савјетују свим припадницима овог знака да остану отворени за прилике које долазе из неочекиваних праваца, да вјерују интуицији и не одбијају промјене само зато што дјелују непознато, преноси Крстарица.
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