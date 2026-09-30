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Несвакидашњи случај у БиХ: Теле трчало ауто-путем

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30.09.2026 07:20

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Теле на ауто-путу
Фото: Screenshot

Необичан призор забиљежен је јуче, 29. септембра, на ауто-путу А1 у близини Какња, гдје се на коловозу нашло теле, а група младића покушавала ју је зауставити и склонити са пута.

На снимку се може видјети како неколико младића трчи за животињом, док су поједини возачи зауставили аутомобиле покушавајући јој препријечити пут.

Ипак, крава се није дало ухватити. Наставило је кретање између возила, док су други учесници у саобраћају успоравали како би избјегли потенцијално опасан сусрет.

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Ситуација је била посебно ризична због саобраћаја на овој дионици ауто-пута, укључујући и теретна возила која су морала обратити додатну пажњу приликом проласка, пише портал "Црна Хроника".

Није познато како је животиња доспјела на ауто-пут нити да ли је претходно побјегла с оближњег имања.

У наставку погледајте снимак необичне потјере на А1 код Какња:

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Тагови :

теле

Аутопут

Коментари (6)

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