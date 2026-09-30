Ко добија насљедство када дође вријеме? Један потпис мијења све

Аутор:АТВ редакција
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Када је ријеч о стану, кући, земљишту или другој вриједној имовини, многи људи размишљају о тестаменту, али он није једини начин да се за живота уреди питање имовине.
У правном систему постоје различити уговори којима се могу уредити односи између чланова породице и других лица уговор о доживотном издржавању, уговор о поклону и уговор о уступању и расподјели имовине за живота. Иако на први поглед могу дјеловати слично, њихове правне посљедице нису исте.
Код уговора о доживотном издржавању једна страна се обавезује да ће другој пружати издржавање и бригу до краја њеног живота, док се заузврат одређена имовина преноси на даваоца издржавања након смрти примаоца. Овај уговор је посебно значајан када старија особа жели да обезбиједи бригу и помоћ, а истовремено жели да унапријед уреди шта ће се догодити са одређеном имовином.
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Једна од кључних карактеристика овог уговора јесте да имовина која је њиме обухваћена, под законским условима, не улази у заоставштину на исти начин као имовина која остаје у власништву оставиоца до смрти, што има веома значајан утицај на каснију расподјелу.
Код уговора о поклону власник може за живота да пренесе одређену имовину на друго лице без накнаде. То може бити стан, кућа, земљиште, новац или друга имовина, у зависности од околности и законских услова. Поклон се често користи у породицама када родитељ жели да одређену имовину пренесе на дијете још за живота.
Ипак, важно је знати да поклон може имати посљедице и у насљедном поступку. У одређеним ситуацијама поклони могу бити релевантни приликом утврђивања да ли је повријеђен нужни дио насљедника, па није довољно само потписати уговор и претпоставити да касније не може доћи до насљедног спора.
Овај уговор је намијењен ситуацијама када предак жели да за живота расподјели своју имовину потомцима. За разлику од обичног поклона, овдје закон предвиђа посебна правила и услове. Уговор може бити посебно значајан за породице које желе да унапријед уреде питање имовине и смање могућност неспоразума након смрти родитеља. Међутим, за његову пуноважност потребно је испунити законом прописане услове, укључујући и сагласност потомака на које се уговор односи.
Грађани често мијешају тестамент са уговорима којима се располаже имовином. Тестамент производи дејство након смрти, док се код уговора, у зависности од њихове врсте, одређена права и обавезе могу уредити још за живота. Зато питање није само „шта желим да оставим коме“, већ и који правни инструмент одговара конкретној ситуацији.
„Насљедни спорови често настају управо када чланови породице различито тумаче шта је оставилац желио. На примјер, један насљедник може сматрати да је оштећен поклоном који је родитељ за живота дао другом дјетету. У другој ситуацији може бити спорно да ли је уговор о доживотном издржавању заиста извршаван. Због тога садржај уговора, форма у којој је закључен и конкретне околности могу бити веома важни.“
Код уговора који се односе на стан, кућу или другу вриједну имовину није довољно ослонити се само на образац пронађен на интернету. Прије потписивања треба провјерити:
Најважније је да се не потписује уговор само зато што на први поглед дјелује као најједноставније рјешење. Код вриједне имовине посљедице могу трајати годинама, па је за конкретан случај најбоље провјерити уговор са јавним биљежником или адвокатом, преноси Каматица.
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