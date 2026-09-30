Logo

Ко добија насљедство када дође вријеме? Један потпис мијења све

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
30.09.2026 09:03

Коментари:

1
Посао разговор интервју
Фото: Pexel/ Vitaly Gariev

Када је ријеч о стану, кући, земљишту или другој вриједној имовини, многи људи размишљају о тестаменту, али он није једини начин да се за живота уреди питање имовине.

У правном систему постоје различити уговори којима се могу уредити односи између чланова породице и других лица уговор о доживотном издржавању, уговор о поклону и уговор о уступању и расподјели имовине за живота. Иако на први поглед могу дјеловати слично, њихове правне посљедице нису исте.

Уговор о доживотном издржавању

Код уговора о доживотном издржавању једна страна се обавезује да ће другој пружати издржавање и бригу до краја њеног живота, док се заузврат одређена имовина преноси на даваоца издржавања након смрти примаоца. Овај уговор је посебно значајан када старија особа жели да обезбиједи бригу и помоћ, а истовремено жели да унапријед уреди шта ће се догодити са одређеном имовином.

Чад Лоу с породицом

Сцена

Убила се 13-годишња кћерка славног глумца

Једна од кључних карактеристика овог уговора јесте да имовина која је њиме обухваћена, под законским условима, не улази у заоставштину на исти начин као имовина која остаје у власништву оставиоца до смрти, што има веома значајан утицај на каснију расподјелу.

Уговор о поклону

Код уговора о поклону власник може за живота да пренесе одређену имовину на друго лице без накнаде. То може бити стан, кућа, земљиште, новац или друга имовина, у зависности од околности и законских услова. Поклон се често користи у породицама када родитељ жели да одређену имовину пренесе на дијете још за живота.

Ипак, важно је знати да поклон може имати посљедице и у насљедном поступку. У одређеним ситуацијама поклони могу бити релевантни приликом утврђивања да ли је повријеђен нужни дио насљедника, па није довољно само потписати уговор и претпоставити да касније не може доћи до насљедног спора.

Уговор о уступању и расподјели имовине за живота

Овај уговор је намијењен ситуацијама када предак жели да за живота расподјели своју имовину потомцима. За разлику од обичног поклона, овдје закон предвиђа посебна правила и услове. Уговор може бити посебно значајан за породице које желе да унапријед уреде питање имовине и смање могућност неспоразума након смрти родитеља. Међутим, за његову пуноважност потребно је испунити законом прописане услове, укључујући и сагласност потомака на које се уговор односи.

Тестамент није исто што и уговор

Грађани често мијешају тестамент са уговорима којима се располаже имовином. Тестамент производи дејство након смрти, док се код уговора, у зависности од њихове врсте, одређена права и обавезе могу уредити још за живота. Зато питање није само „шта желим да оставим коме“, већ и који правни инструмент одговара конкретној ситуацији.

„Насљедни спорови често настају управо када чланови породице различито тумаче шта је оставилац желио. На примјер, један насљедник може сматрати да је оштећен поклоном који је родитељ за живота дао другом дјетету. У другој ситуацији може бити спорно да ли је уговор о доживотном издржавању заиста извршаван. Због тога садржај уговора, форма у којој је закључен и конкретне околности могу бити веома важни.“

Прије потписивања провјерите све

Код уговора који се односе на стан, кућу или другу вриједну имовину није довољно ослонити се само на образац пронађен на интернету. Прије потписивања треба провјерити:

  • Ко је власник имовине;
  • Да ли постоје терети или друга ограничења;
  • Које су тачно обавезе уговорних страна;
  • Када и под којим условима долази до преноса имовине;
  • Какве посљедице уговор може имати на насљеднике;
  • Да ли је потребна посебна форма или овјера.

Најважније је да се не потписује уговор само зато што на први поглед дјелује као најједноставније рјешење. Код вриједне имовине посљедице могу трајати годинама, па је за конкретан случај најбоље провјерити уговор са јавним биљежником или адвокатом, преноси Каматица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

насљедство

имовина

тестамент

Коментари (1)

Прочитајте више

Чад Лоу с породицом

Сцена

Убила се 13-годишња кћерка славног глумца

15 ч

0
Млада дјевојка се одмара у кревету са слатком маском за спавање окружена удобним јастуцима.

Здравље

Често мокрите током ноћи? Ово може бити симптом веома опасне болести

15 ч

0
Америчка војска

Свијет

Американци се повукли из Ирака: Расте страх

15 ч

0
Небојша Куштриновић, познати бањалучки метеоролог

Бања Лука

Преминуо Небојша Куштриновић

15 ч

0

Више из рубрике

Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Нафта појефтинила након што су САД најавиле ново ослобађање стратешких резерви

1 д

0
Џефри Сакс за АТВ: Помјерамо се у мултиполарни свијет, будућност западног Балкана се још одлучује

Економија

Џефри Сакс за АТВ: Помјерамо се у мултиполарни свијет, будућност западног Балкана се још одлучује

1 д

0
Гасовод

Економија

Поскупљује гас на европском тржишту

1 д

0
Мушкарац стоји поред аута и точи гориво.

Економија

Дизел пробио границу од 4 марке, шта нас чека?

1 д

6

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима