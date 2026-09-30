Oktobar im mijenja ljubavni život: Ova tri znaka čeka veliki preokret

Prema astrološkim tumačenjima, tri znaka u oktobru bi mogla doživjeti neočekivano zaljubljivanje, povratak osobe iz prošlosti ili trenutak nakon kojeg će postojeću vezu početi gledati potpuno drugim očima.

Blizanci

Blizanci bi u oktobar mogli ući uvjereni da im ljubav trenutno nije prioritet. Upravo zato bi ih ono što slijedi moglo potpuno zateći.

Novo poznanstvo moglo bi započeti sasvim bezazleno - razgovorom preko prijatelja, na poslu ili tokom izlaska na koji im se uopšte nije išlo.

Osoba koja ih osvoji vjerovatno neće biti ono što su zamišljali kao idealnog partnera. Upravo će ih ta različitost privući.

Blizanci koji već neko vrijeme razmišljaju o osobi iz prošlosti takođe mogu očekivati iznenađenje.

Moguća je poruka ili slučajan susret koji će ponovno otvoriti pitanje za koje su mislili da je riješeno.

Ovaj put moraće odlučiti žele li stvarno nastavak stare priče ili ih privlači samo nostalgija.

Škorpija

Škorpijama oktobar donosi period u kojem će teško pristajati na nejasne odnose. Ako se već neko vrijeme viđaju sa nekim ko izbjegava definisati što želi, mogli bi postaviti vrlo jednostavno pitanje: "Kamo ovo vodi?"

Odgovor bi mogao promijeniti sve. Neki će odnosi postati ozbiljniji, dok bi drugi mogli završiti gotovo preko noći.

Slobodne Škorpije mogle bi upoznati osobu sa kojom će odmah osjetiti snažnu privlačnost.

Problem je što će ih upravo intenzitet te hemije učiniti opreznima. Ako ipak spuste gard, oktobar bi mogao donijeti početak priče koju nisu planirali.

Jarac

Jarčevi bi mogli biti najveće ljubavno iznenađenje oktobra. Osoba koju su do sada posmatrali isključivo kao prijatelja, kolegu ili poznanika mogla bi im od‌jednom postati jako zanimljivija.

Jedan razgovor mogao bi promijeniti dinamiku odnosa.

Jarčevi u vezi mogli bi se naći pred važnom zajedničkom odlukom, prenosi Indeks. Razgovori o budućnosti, zajedničkom životu ili drugom velikom koraku više se neće moći odgađati.

Ono što ih je prije plašilo sada bi im moglo d‌jelovati kao potpuno prirodan sljedeći potez.