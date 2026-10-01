Osumnjičeni za obljubu djevojčica: Zatražen pritvor za tri mladića iz Gradiške

Autor:ATV redakcija
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Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci predložilo je Okružnom sudu određivanje pritvora za tri mladića iz Gradiške koji se sumnjiče za krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina.
Pritvor je zatražen za D.S. (21), N.O. (22), i D.S. (22).
"Tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te iz razloga postojanja vanrednih okolnosti jer je riječ o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna, a koje je posebno teško s obzirom, na način izvršenja ili posljedice krivičnog djela i što bi puštanje na slobodu osumnjičenih rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda-uznemirenju javnosti", navode iz OJT Banjaluka.
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O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci.
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