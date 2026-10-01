Podrška za 150 banjalučkih proizvođača vrijedna 350.000 KM

U prostorijama Centra za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka danas je uručen dio ugovora za sufinansiranje nabavke sitne poljoprivredne mehanizacije. Podršku je kroz ovu mjeru ostvarilo 150 poljoprivrednih proizvođača sa područja grada, a ukupna sredstva koja će biti dodijeljena za ovu namjenu iznose 350.000 KM.

Mjera sufinansiranja sitne mehanizacije obuhvata nabavku motokultivatora sa priključcima, traktorskih prikolica, kao i različitih priključnih oruđa poput plugova, tanjirača, roto kosa, prskalica i ostale opreme, uz maksimalan iznos podrške do 4.000 KM po pojedinačnom zahtjevu.

Direktor Centra za razvoj poljoprivrede i sela, Bojan Pećanac, istakao je tokom uručenja da je cilj ove ustanove kontinuirano jačanje domaćih poljoprivrednih gazdinstava i pružanje direktne podrške proizvođačima na terenu.

"Naš cilj je da Centar i svi naši zaposleni budu uvijek dostupni i na usluzi svim poljoprivrednicima. Želimo da Centar svakom našem proizvođaču bude poput „kuma” - adresa na koju mogu da se obrate i u lijepim trenucima i u situacijama kada se suočavaju sa izazovima i problemima u proizvodnji. Tu smo da zajednički rješavamo izazove i gradimo bolje uslove za rad", poručio je Pećanac.

Podrška za 150 banjalučkih proizvođača Ustupljena fotografija

Uručenjem ovih ugovora Centar za razvoj poljoprivrede i sela nastavlja sa realizacijom programa podrške poljoprivrednoj proizvodnji na području Grada Banja Luka, čime se stvaraju povoljniji uslovi za modernizaciju i unapređenje radnih procesa na banjalučkim gazdinstvima.