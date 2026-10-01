Akcija ”Kurs”: SIPA hapsila u Bijeljini

U akciji ”Kurs” SIPA je uhapsila jednu osobu u Bijeljini osumnjičenu za nedozvoljeno bavljenje bankarstvom, mikrokreditnom i štednom djelatnošću!

U SIPA navode da je akcija sprovedena danas, te da su izvršeni pretresi na dvije lokacije koje je koristio osumnjičeni.

”Uhapšeni je sproveden u prostorije SIPA-e radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog, nako čega će biti predat u dalju nadležnost Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini. Prilikom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da je počinjeno krivično djelo, i to novac novac u iznosu 24.100 maraka i 2.990 evra, interne evidencije u vezi konverzije valuta i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku”, saopštila je SIPA.

Dodaju da su aktivnosti sprovedene po nalogu Okružnog suda u Bijeljini i pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini a u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Republike Srpske.