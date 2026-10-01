Stevanović na suđenju Džombiću: ”Prilično smo dobro zaradili!”

Miloš Stevanović, advokat i vlasnik kompanije ”Standard prva”, ispričao je u Okružnom sudu u Banjaluci da je njegova firma od IRB-a Republike Srpske kupila nenaplativi kredit zvorničke ”Energolinije”, koji je ekspresno naplatila ”Alumini” i ”dobro zaradila”.

Stevanović je saslušan kao svjedok odbrane na suđenju bivšem premijeru Srpske Aleksandru Džombiću, optuženom za zloupotrebe u vezi sa dodjelom spornog kredita u iznosu od 19,4 miliona maraka. Kredit je dodijeljen 2012. godine i IRB ga više od 10 godina nije uspio naplatiti. Kredit je, zajedno sa još 40 nenaplativih potraživanja (nominalne vrijednosti od oko 180 miliona maraka), prodat Stevanovićevoj firmi za 32 miliona maraka.

”Rijetkost je da se takva potraživanja nude na prodaju”

Steavanović je u sudnici ispričao da je u ovom, po njega fantastičnom poslu, nastupao kao fizičko lice, a ne kao advokat. Nakon što je IRB oglasio prodaju, njegova kompanija se prijavila na javni poziv. Uslov za učešće je bila uplata od 200.000 KM.

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”Rijetkost je da država nudi takva potraživanja na prodaju. Sve smo istražili i kredit ”Energolinije” nam je posebno bio interesantan, jer je obezbjeđenje kredita bilo fantastično sa više mjenica, sudužništvom, hipotekama povezanih firmi, zalogom na pokretnostima, imovinom… To je nama bio znak da krenemo u ofanzivu. Bili smo u pozitivnoj euforiji, jer i laik bi zaključio da je to dobar posao”, rekao je Stevanović.

”Laik bi zaključio da je to dobar posao”

Pojasnio je da njegovu firmu nije zanimalo da uzimaju nepokretnosti ili da otpuštaju radnike, već ih je isključivo zanimala naplata od ”Alumine”, koja je bila jemac po kreditu.

”Čim smo zaključili ugovor o otkupu i dobili potvrdu o likvidaciji, agresivno smo krenuli prema ”Alumini”. Oni su sazvali Upravni odbor i imali su jednu molbu, a to je da im ne blokiramo račune, da bi mogli funkcionisati. Mi smo to uredno nalpatili i biću iskren prilično dobro zaradili”, rekao je Stevanović.

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Dodao je da su sve hipoteke prenesene na ”Aluminu”, kao i zalog na mašinama i drugim povezanim firmama. Tada su, kaže, svi bili u stečaju. Koliko mu je poznato sada nemaju stečaj i sve funkcioniše od kada je ”Aluminu” kupio novi vlasnik, odnosno kompanija ”Pavgord” koja je u vlasništvu Gordana Pavlovića iz Foče.

Niko nije prijetio blokadom računa?

Na pitanja Džombićevog branioca Zorana Bubića svjedok je rekao da je ”Alumina” ogromna firma, čija imovina vrijedi više od milijardu maraka, te da je u svakom trenutku bila sposobna da plati kredit ”Energolinije”.

”Činjenica je da niko ranije nije blokirao ”Aluminu”. To je nama bila fantastičkna prilika. Vidjeli smo u papirima da oni mogu daleko više da podnesu, pa smo im se, laički rečeno, ”natovarili”. Bilansi su im takvi da su mogli iznijeti mnogo više od tog kredita. Budući da je kredit bio dobro obezbjeđen strateški smo imali sve mogućnosti da ih pritisnemo da plate kredit. Platili su cijeli iznos i pola kamate”, rekao je Stevanović.

Poslovna tajna i nepoznanice

Na pitanje branioca on je rekao da ne traži krivično gonjenje Džombića, niti je postavio bilo kakav imovinsko pravni zahtjev. Tužilac Radenko Janković konstatovao je da je neobično da se svjedok uopšte izjašnjava o tome, pa je upitao Stevanovića da li ima status oštećenog. Svjedok je rekao da vjeruje da formalno-pravno imaju taj status, jer su preuzeli sva prava po kreditu.

Na pitanja tužioca Stevanović nije znao i nije mogao da se izjasni o navodima iz optužnice, odnosno o tome kako je kredit dodijeljen, u koju svrhu, da li su sredstva utrošena u tu svrhu i kakvo je bilo stanje u ”Energoliniji” kada im je kredit odobren. Na pitanje da li je neko ranije vraćao kredit svjedok nije odgovorio pozivajući se na čuvanje poslovne tajne.

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Tužilac Janković ponovo je predložio da se uradi dodatno finansijsko vještačenje, što je sud ponovo odbio. Tužilac je najavio i da će u narednom periodu ponovo izmijeniti optužnicu, a sud mu je ostavio osam dana da izmijenjenu optužnicu dostavi sudu i odbrani.

Nastavak suđenja zakazan je za 29. oktobar, kada se može očivati i iznošenje završnih riječi.

Šta se navodi u optužnici?

Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske Džombiću na teret stavlja da je kao predsjednik Vlade i predsjednik Kreditnog odbora Skupštine akcionara IRB RS, vršio pritisak na članove IRB RS da prihvate zahtjev za kredit iako je znao da je "Energolinija" bila prezadužena. To je, kako se navodi, učinio u namjeri da "Energoliniji" i njenim vlasnicima pribavi imovinsku korist. Zbog pritisaka tadašnji direktor IRB Milenko Pavlović je podnio ostavku na mjesto direktora IRB.

U optužnici se navodi da je zahtjev za kredit prethodno odbijen, te da je Odjeljenje za plasmane kredita pravnim licima IRB RS dalo mišljenje po kojem se može odobriti kredit do 2.000.000 KM. Nakon novog zahtjeva i uvođenja garancija kreditni odbor je dao preporuku da se odobri kredit maksimalno do 6,24 miliona maraka. Uprkos tome, na kraju je prihvaćen zahtjev da se dodjeli kredit od 19,4 miliona maraka.

Pola novca od kredita izneseno iz BiH

Kredit je isplaćen 31. maja 2012. i u optužnici se navodi da je oko 10,6 miliona upotrebljeno za investiciju za koju su sredstva tražena (izgradnja kotla za prelazak sa tečno-plinskog na čvrsto gorivo), dok je ostatak iznesen iz BiH.

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Džombić je ranije oslobođen optužbe, ali je prvostepenu presudu ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske i postupak vratio na ponovno suđenje Okružnom sudu u Banjaluci.