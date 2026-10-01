Tačiju produžen pritvor

Autor:ATV redakcija
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Specijalizovana vijeća u Hagu produžila su pritvor bivšem vođi takozvane OVK i osuđenom ratnom zločincu Hašimu Tačiju u postupku koji se protiv njega i četvorice bivših pripadnika takozvane OVK vodi za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svjedoke.
Kako je objavljeno na sajtu Specijalizovanih vijeća u Hagu, razlog za produženje pritvora je taj što i dalje postoje rizici da bi optuženi mogao da ometa tok postupka ili počini nova krivična djela.
U ovom predmetu optuženi su i Baškim Smakaj, Isni Kiljaj, Fadilj Fazljiju i Hajredin Kuči, a Tužilaštvo je za Tačija predložilo kaznu od šest godina.
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Tači je u pritvoru u Hagu od novembra 2020. godine, a do sada je prvostepeno osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina.
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