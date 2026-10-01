U lančanom sudaru učestvovalo 10 automobila: Više osoba povrijeđeno

Lančani sudar dogodio se na auto-putu kod Kuzmina oko 13 sati, a kako je potvrđeno iz PU Sremska Mitrovica, u udesu je učestvovalo 10 vozila. Prema prvim informacijama, povrijeđene su tri osobe.

Prema poznatim informacijama, sudarila su se četiri teretna i šest putničkih vozila.

Nakon kompletne obustave saobraćaja, saobraćaj je u smjeru ka Batrovcima pušten samo brzom trakom.

U toku je uviđaj na licu mjesta, a primjetan je i veći broj ekipa Hitne pomoći, dok za sada detaljnijih informacija o povrijeđenima nema. Tri povrijeđene osobe sanitetima Hitne pomoći prevezene su u bolnicu u Sremskoj Mitrovici.

Na snimcima sa lica mjesta vide se ljekari Hitne pomoći u trku, smrskani kamioni i automobili, kao i jedno putničko vozilo koje je podletjelo pod kamion sa zadnje strane.

Kako se vidi na jednom od snimaka, dim sa njive toliko je gust da se oko vozila ništa ne vidi, pa čak ni samo mjesto lančanog sudara, sve dok mu se potpuno ne priđe.

Podsjetimo, juče je na auto-putu između Pečćinaca i Šimanovaca,takođe zbog gustog dima poteklog od paljenja njiva, došlo do lančanog sudara u kom je učestvovalo 14 vozila, a najmanje sedam osoba je povrijeđeno.

(Telegraf.rs)