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Obustavljeno pogubljenje! Krista Pajk neće umrijeti ove godine, barem ne od smrtonosne injekcije

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01.10.2026 15:31

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Ова фотографија, коју је обезбjедило Одjељење за извршење кривичних санкција Тенесија, приказује Кристу Пајк 12. јануара 2023. године.
Foto: Tanjug/TDOC via AP

Guverner Tenesija Bil Li obustavio je pogubljenja do kraja 2026. godine nakon što je Krista Pajk u srijedu, 30. septembra, preživjela dvije doze smrtonosne injekcije.

Iako su joj zvaničnici ubrizgali dvije doze, Pajk (50) je bila živa i hrkala je, a zatim je kolima Hitne pomoći prevezena iz zatvora u bolnicu, rekli su njeni advokati, prenose AP i televizija VSMV, koja je članica mreže NBC.

Kasno u srijedu guverner Li saopštio je da je naredio "sveobuhvatnu nezavisnu istragu kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo" i obustavio sva pogubljenja u državi zakazana za 2026. godinu, prenosi magazin Pipl.

"Sprovođenje zakonom izrečene kazne jedna je od najozbiljnijih odgovornosti države, a građani Tenesija očekuju da se ona izvrši na način koji nije samo zakonit i ustavan, već i delotvoran", rekao je on, prenosi AP.

Pajk je osuđena na smrt zbog ubistva svoje školske drugarice, 19-godišnje Kolin Slemr, 1995. godine, kada je imala 18 godina.

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Ona je, zajedno sa tadašnjim dečkom Tadarilom Šipom i njihovom prijateljicom Šadolom Piterson, namamila Slemrovu u šumoviti dio poljoprivrednog kampusa Univerziteta Tenesi 12. januara 1995. godine, ranije je objavio Pipl.

Pajk, koja je naredne godine osuđena za ubistvo i zavjeru radi izvršenja ubistva, bila je jedina optužena koja je osuđena na smrt.

Ona je priznala svoju ulogu u ubistvu Slemrove, ali njeni advokati tvrde da bi trebalo da ostatak života provede u zatvoru, uzimajući u obzir njene godine u vrijeme ubistva, kao i mentalnu bolest i istoriju teškog seksualnog zlostavljanja.

Pajk, čije je pogubljenje bilo zakazano za 10 časova po lokalnom vremenu u srijedu, bila bi prva žena pogubljena u Tenesiju poslije više od 200 godina.

Ona bi takođe bila jedina osoba koju je država pogubila u modernom dobu zbog zločina počinjenog kada je imala 18 godina, navodi se u sudskim dokumentima koje je Pipl ranije pribavio.

Oko sat vremena prije nego što je trebalo da primi smrtonosnu injekciju, savezni apelacioni sud obustavio je njeno pogubljenje. Nekoliko sati kasnije, Vrhovni sud SAD ukinuo je odlaganje nakon zahteva Tenesija, čime je državi omogućeno da nastavi sa izvršenjem kazne.

Novinari koji su prisustvovali pogubljenju rekli su da su zvaničnici podigli zavese na komori za izvršenje smrtne kazne u 19.27 časova, više od devet sati nakon vremena kada je Pajkino pogubljenje bilo zakazano, čime je prikazano kako je vezana za krevet za pogubljenje, prenosi AP.

"Napustiću ovaj svijet na isti način na koji sam provela veći dio svog života, a to je u ljubavi", rekla je ona, navodeći da je bila spokojna.

U 20.26 časova svedoci su rekli da je primenjena druga doza pentobarbitala, ali se hrkanje čulo sve dok mikrofon nije isključen u 20.53 časova, nakon čega je objavljeno da novinari koji su prisustvovali pogubljenju treba da budu ispraćeni.

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Advokati Pajkove podnijeli su kasno u srijedu Vrhovnom sudu Tenesija hitan zahtev kojim su tražili da se pogubljenje odmah obustavi, izvestio je AP. Oni su tvrdili da ona trpi "nepotrebne patnje" i da se krši njeno pravo da bude pogubljena bez okrutnog i neuobičajenog kažnjavanja.

Ministarstvo za izvršenje kazni Tenesija saopštilo je da je "ispoštovalo svaki korak zakonitog, utvrđenog protokola za izvršenje smrtne kazne koji je odobrila Kancelarija državnog tužioca".

Dodali su da se smrtonosna hemikalija "dosljedno pokazivala kao djelotvorna" i da "protokol ne dozvoljava dodatne procedure osim onih koje su sprovedene ove večeri", potvrdivši da je Pajk prevezena u medicinsku ustanovu van zatvora.

Pipl je kontaktirao kancelariju guvernera Bila Lija i advokate Kriste Pajk sa zahtjevom za komentar, ali do objavljivanja teksta nije dobio odgovor.

Šta se tačno desilo tokom pokušaja egzekucije?

Tokom davanja smrtonosne injekcije, svjedoci i advokati su u hitnom sudskom podnesku naveli da Krista Pajk nije potpuno izgubila svijest na način na koji je to protokolom predviđeno. Ona je disala, imala je otkucaje srca i glasno je hrkala više od 40 minuta nakon primanja lijekova.

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Prema riječima medijskih svedoka, u pojedinim trenucima je pomerala glavu, usne su joj drhtale, ispuštala je zvuke kao da se guši, a u jednom momentu je čak podigla glavu i noge sa stola za egzekuciju. Prije nego što su svedoci izvedeni, pitala je i da li je normalno to što osjeća jako peckanje i bol na mjestu gdje je primila injekciju.

Pošto egzekucija nije uspjela,proces je prekinut, a ona je vozilom hitne pomoći hitno prebačena u spoljnu bolnicu u Nešvilu gdje su joj pružane mjere za spasavanje života.

Zvanične informacije o njenom tačnom trenutnom medicinskom stanju i tome da li se probudila još nisu saopštene javnosti.

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Amerika

Smrtonosna injekcija

Krista Pajk

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