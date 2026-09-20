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Skrivala dokaze o slučajevima ubistava i silovanja: Stigla je kazna!

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20.09.2026 09:03

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Бивша форензичарка америчког Бироа за истраге Колорада (ЦБИ) Ивон „Миси“ Вудс осуђена је на десет година затвора због манипулисања ДНК подацима у кривичним предметима, међу којима су били случајеви убистава, сексуалног насиља и разбојништава.
Foto: Tanjug/Stephen Swofford/The Gazette via AP, Pool

Bivša forenzičarka američkog Biroa za istrage Kolorada (CBI) Ivon „Misi“ Vuds osuđena je na deset godina zatvora zbog manipulisanja DNK podacima u krivičnim predmetima, među kojima su bili slučajevi ubistava, seksualnog nasilja i razbojništava.

Vuds, koja je gotovo tri decenije radila kao forenzička analitičarka, u junu je priznala krivicu za četiri krivična djela – računarski kriminal, krivokletstvo, falsifikovanje i pokušaj uticaja na službeno lice. Kaznu joj je 8. septembra izrekao sudija Endru Poland u okrugu Džeferson u Koloradu.

Problemi pronađeni u više od hiljadu predmeta

CBI je nakon otkrivanja nepravilnosti pregledao Vudsin rad i utvrdio probleme u 1.045 krivičnih predmeta. Vuds je tokom 29 godina rada u laboratoriji radila na više od 10.000 slučajeva.

Prema tužiocima, mijenjala je ili izostavljala DNK podatke, preskakala propisane korake i na druge načine manipulisala laboratorijskim zapisima kako bi brže obrađivala predmete. Posljedica je bila da policija i tužioci u nekim slučajevima nisu dobili potpunu sliku onoga što su DNK testovi zapravo pokazivali.

Kolorado javno radio navodi da je više od 400 predmeta koje je Vuds obrađivala bilo povezano sa seksualnim napadima. Tužioci su na izricanju kazne opisali slučajeve u kojima je količina pronađenog muškog DNK bila umanjena ili izostavljena iz izvještaja.

Među slučajevima i seksualni napadi na dijete i 88-godišnju ženu

Tužilac Daren Kafka pred sudom je naveo deset konkretnih predmeta kako bi pokazao posljedice Vudsinog postupanja.

Među njima su bili slučajevi seksualnog napada na četvorogodišnju djevojčicu u Pueblu, 88-godišnju ženu te prijavljenog silovanja u Nacionalnom parku Roki Mauntin.

Prema navodima tužilaštva, Vuds je u tim predmetima pronašla muški DNK, ali ga nije ispravno prikazala u konačnim laboratorijskim nalazima.

Vuds se na sudu izvinila žrtvama, njihovim porodicama i kolegama te priznala da su zbog njenih odluka neke mogućnosti za dalju istragu možda izgubljene.

Zbog njenog rada ukinuta presuda za ubistvo

Skandal je već doveo do ukidanja najmanje jedne presude za ubistvo.

Majkl Klark osuđen je 2012. godine na doživotni zatvor zbog ubistva Martija Grišama u Bolderu 1994. godine. Vuds je analizirala DNK dokaze korišćene na njegovom suđenju.

Nakon što je otkriven skandal u CBI-ju, dio dokaza ponovo je testiran u nezavisnoj laboratoriji. Tužilaštvo okruga Bolder zatim je u aprilu 2025. godine zatražilo ukidanje Klarkove presude, što je sud i učinio. Nakon više od 12 godina zatvora pušten je uz kauciju. Tužilaštvo je kasnije odlučilo da mu ponovo sudi.

Upozorenja postojala godinama

Posebno je problematično što nepravilnosti nisu otkrivene odjednom.

Interna istraga pokazala je da su se pitanja o Vudsinom radu pojavljivala još 2014. godine, a ponovo i nekoliko godina kasnije. Uprkos tome, nastavila je da radi kao jedna od važnijih DNK analitičarki CBI-ja.

Ključni problem konačno je otkriven 2023. godine tokom projekta u laboratoriji, kada su u jednom predmetu uočeni nedostajući podaci. Vuds je ubrzo stavljena na administrativno odsustvo, a zatim je otišla u penziju.

Posljedice će se osjećati godinama

Skandal je prisilio CBI na ponovno testiranje velikog broja dokaza i preispitivanje postupaka u laboratoriji. Kolorado je već potrošio milione dolara na nova testiranja, a advokati i tužioci ponovo otvaraju predmete u kojima je Vuds učestvovala.

CPR navodi da bi se posljedice mogle osjećati još godinama jer se njeni nalazi ne preispituju samo u predmetima u kojima je utvrđena konkretna manipulacija, već odbrane dovode u pitanje i njen rad u drugim slučajevima.

Sudija Poland prilikom izricanja kazne naglasio je da je u središtu slučaja povjerenje koje pravosudni sistem mora imati u forenzičke analitičare, posebno kada njihovi nalazi mogu odlučiti hoće li neko biti osuđen ili oslobođen.

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Ivon „Misi“ Vuds

dnk

DNK analiza

Dokazi

Suđenje

forenzika

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