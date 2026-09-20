Ponovo izbori u Njemačkoj, veliki test za Fridriha Merca

Građani u Njemačkoj danas izlaze na izbore u saveznim državama Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, gd‌je prema istraživanju najveću podršku ima Socijaldemokratska partija Njemačke (SPD), i u Berlinu, gd‌je najveću podršku prema anketama ima stranka Ljevica.

Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da će Demohrišćanska unija (CDU) njemačkog kancelara Fridriha Merca na izborima u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji jedva preći cenzus, dok će na izborima u saveznoj državi Berlin biti na drugom mjestu po podršci građana, iza SPD-a, prenosi Rojters.

Malo je vjerovatno da će Alternativa za Njemačku (AfD) ponoviti pobjedu koju je ostvarila na izborima u Saksoniji-Anhaltu 6. septembra, ali se očekuje da će rezultati u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, uglavnom ruralnoj saveznoj državi na nekadašnjem komunističkom istoku, i u Berlinu istaći ogroman napredak koji je ta stranka ostvarila posljednjih godina.

Svijet Ankete: CDU jedva iznad cenzusa uoči izbora

Za njemačkog kancelara Fridriha Merca, čija je popularnost prema najnovijim anketama pala na svega 14 odsto, ovaj rezultat predstavlja još jedan u nizu udaraca koji su izazvali sve veće sumnje unutar njegove konzervativne CDU u pogledu toga da li on može da nastavi da predvodi stranku.

U saveznoj državi Meklenburg-Zapadna Pomeranija, CDU će vjerovatno zabilježiti najlošiji izborni rezultat u svojoj istoriji, a prema najnovijem istraživanju javnog mnjenja koje je u petak sprovela organizacija Valen (Forschungsgruppe Wahlen), ta stranka ima podršku od samo šest odsto i prijeti joj opasnost da ne pređe cenzus koji je neophodan za ulazak u pokrajinski parlament.

Svijet I, počelo je; "Pala" je Njemačka, a ako "padne" i Francuska, EU se raspada

Prema istraživanju agencije Valen, Socijaldemokratska partija Njemačke (SPD) prvi put poslije više mjeseci ima veću podršku od AfD-a u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, od 37 odsto, u odnosu na 36 odsto koliko ima AfD.

Krajnje ljevičarska stranka Ljevica (Die Linke) ima devet odsto podrške, a ekološki orijentisani Zeleni pet odsto, što je tačno na granici cenzusa za ulazak u parlament.

Za Berlin je istraživanje Valena pokazalo da je krajnje ljevičarska Ljevica pretekla CDU i da postoji mogućnost da ugrozi vlast konzervativaca nad gradonačelničkom funkcijom u kampanji koja je bila usmjerena na pitanje pristupačnosti stanovanja.

Svijet CDU je slomljen, AFD ostvario nevjerovatnu pobjedu, ali ništa od vlasti?

Ipak, čak i u liberalnom Berlinu, AfD je zabilježio značajan rast i izbio na treće mjesto po podršci građana, pokazuju istraživanja.

Najnovije istraživanje pokazuje da Ljevica u Berlinu ima 22 odsto podrške, CDU 20 odsto, Zeleni 15 odsto, a SPD 12 odsto.