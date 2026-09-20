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Zašto Blanuša i Božović ćute na progon Srba u FBiH?

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20.09.2026 10:36

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Зашто Блануша и Божовић ћуте на прогон Срба у ФБиХ?
Foto: ATV, Srna

Snježana Novaković Bursać prozvala je Branka Blanušu i Marinka Božovića zbog, kako tvrdi, njihovog ćutanja na slučajeve napada i pritisaka na Srbe zbog isticanja nacionalnih simbola i identiteta u Federaciji BiH.

Novaković Bursać je poručila da se u BiH ponovo svjedoči kampanjama mržnje, pozivima na bojkot proizvoda, ali i otkazima ljudima zbog javnog izražavanja ličnih osjećanja, nacionalne i vjerske pripadnosti.

Prema njenim riječima, takve pojave pogađaju pripadnike srpskog naroda i sve više poprimaju sistematski karakter, zbog čega smatra da Republika Srpska mora imati sistemski odgovor.

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Posebno je prozvala Blanušu i Božovića, navodeći da kao ljudi koji pretenduju na najvažnije funkcije ne bi smjeli da ćute o ovim pitanjima.

"Dok s jedne strane gledamo histeriju u dijelu Federacije BiH zbog isticanja srpskih nacionalnih simbola, s druge strane naša opozicija – vrli kandidati za najvažnije nacionalne funkcije, Branko Blanuša i Marinko Božović – sramežljivo i snishodljivo ćute u već etabliranom modelu ponašanja 'da se ne zamjerimo'" navela je Novaković Bursać.

Ona je ocijenila da ćutanje u situacijama kada se, kako kaže, napada pravo jednog naroda da ističe svoje simbole i pokazuje nacionalni i vjerski identitet, ne može biti predstavljeno kao neutralnost.

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"To je bježanje od sopstvenog naroda i odgovornosti da se stane iza osnovnih prava i sloboda", poručila je.

Novaković Bursać smatra da se od onih koji žele da obavljaju najvažnije funkcije očekuje da javno reaguju kada smatraju da su ugrožena prava naroda koji predstavljaju.

"Ćutanje na progon sopstvenog naroda nije poziv na pravdu, nego upravo suprotno – duboka nepravda, sramota i kukavičluk", zaključila je Novaković Bursać.

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Marijana Močević

Snježana Novaković Bursać

Marinko Božović

Branko Blanuša

Komentari (11)

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