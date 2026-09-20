U okviru mjere podrške za kupovinu goriva isplaćeno 10 miliona KM

Na osnovu mjere direktne podrške građanima prilikom kupovine goriva iz budžeta Republike Srpske isplaćeno je oko 10 miliona KM, a Ministarstvo trgovine i turizma Srpske kontinuirano prati kretanja na tržištu naftnih derivata, rečeno je Srni u ovom ministarstvu.

U Ministarstvu su istakli da ograničavanje marži i direktna podrška prilikom kupovine goriva ostaju među ključnim mjerama čiji je cilj ublažavanje posljedica rasta cijena, zaštita životnog standarda građana i očuvanje stabilnosti snabdijevanja.

Iz Ministarstva su podsjetili da su Uredbom o određivanju marže prilikom formiranja cijena naftnih derivata, koja je na snazi od aprila 2021. godine, propisane maksimalne marže od 0,06 KM po litru u veleprodaji i 0,25 KM po litru u maloprodaji.

"Ovo ograničavanje predstavlja jedan je od ključnih mehanizama djelovanja na domaćem tržištu, jer se na taj način direktno sprečava da povećanje trgovačkih marži bude dodatni faktor rasta maloprodajnih cijena", rekli su u Ministarstvu.

Osim kontrole marži, Vlada Republike Srpske donijela je i Odluku o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnih derivata, kojom je građanima, privrednim subjektima i samostalnim preduzetnicima omogućeno umanjenje cijene bezolovnog benzina i dizel-goriva za 0,10 KM po litru na svim benzinskim pumpama koje učestvuju u realizaciji ove mjere.

"Primjena ove mjere započela je 15. aprila, a njeno važenje trenutno je produženo do 15. oktobra. Ugovor o učešću potpisalo je 45 privrednih subjekata koji obuhvataju ukupno 281 benzinsku pumpnu stanicu, čime je ova vrsta pomoći učinjena dostupnom širom Republike Srpske", istakli su u Ministarstvu.

Iz resornog ministarstva su naveli da će o eventualnom novom produženju mjere nakon 15. oktobra biti odlučeno u narednom periodu, na osnovu daljih kretanja i analize stanja na tržištu.

Iz Ministarstva su napomenuli da mjere nisu ograničene samo na tržište naftom i naftnim derivatima, već je na snazi i Odluka kojom su do 31. decembra 2026. godine ograničene maksimalne marže u veleprodaji i maloprodaji za određene osnovne proizvode i lijekove.

Maksimalna marža od šest odsto u veleprodaji i osam odsto u maloprodaji propisana je za niz proizvoda značajnih za svakodnevni život građana, među kojima su ulje, so, mlijeko, jogurt, brašno, hljeb, šećer, hrana za bebe, pelene i određeni higijenski proizvodi, dok su za lijekove definisane maksimalne marže od osam odsto u veleprodaji i 20 odsto u maloprodaji.

"Uz sve navedene mjere usmjerene na kontrolu i stabilizaciju cijena, Ministarstvo trgovine i turizma i Vlada Republike Srpske ove godine su obezbijedili 1.000 tona brašna za najugroženije kategorije stanovništva", naveli su iz Ministarstva