Logo

Pasat sletio s puta kod Kozarske Dubice, troje teško povrijeđenih

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
20.09.2026 11:56

Komentari:

0
Полиција МУП РС Бањалука
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske stanice Kozarska Dubica su izvršili uviđaj na mjestu saobraćajne nezgode koja se dogodila jutros oko 05,00 časova na magistralnom putu Kozarska Dubica-Draksenić u mjestu Jošik, u kojoj su teško povrijeđena tri lica.

Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da su prilikom slijetanja sa kolovoza vozila marke “Passat” povrijeđeni vozač D.K., suvozač O.B. i putnik A.G., svi iz Kozarske Dubice.

Povrijeđena lica prevezena su u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Policijska uprava Prijedor apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise jer odgovornim ponašanjem u saobraćaju doprinosimo svojoj i bezbjednosti svih drugih učesnika, saopšteno je iz PU prijedor.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

PU Prijedor

Policija

UKC Republike Srpske

povrijeđeni

Komentari (0)

Više iz rubrike

Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Pronađeno tijelo muškarca u Sarajevu, sumnja se da je pao

4 h

0
Полицијски службеници Управе за тешки и организовани криминла Министарства унутрашњих послова Републике Српске јуче су на подручју града Бања Лука лишили слободе два лица - М.Р. из Бања Луке и Е.Ш., држављанина Србије због сумње да су починили кривично дјело "Кривотворење новца".

Hronika

Falsifikovan novac trebalo pustiti u opticaj u Banjaluci, dvoje uhapšenih

4 h

0
Вучинић, Хаџић и Церић спроведени у ОЈТ Бањалука

Hronika

Vučinić, Hadžić i Cerić sprovedeni u OJT Banjaluka

5 h

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Drama u Travniku: Žena prijavila pucnjavu, muškarac leži pored kockarnice

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

31

Osveštan Hram Hrista Spasitelja u Donjem Breziku

13

30

Tragedija u komunalnom: Mladi Tomislav preminuo nakon nesreće na poslu

13

20

Napadnut Peter Mađar, objavljen snimak

13

14

Rekordna cijena dizela u Francuskoj: Na pojedinim pumpama litar košta 2,9 evra!

13

11

Pljačkaš kafića umjesto novca odnio tortu i sladoled

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima