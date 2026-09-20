Pasat sletio s puta kod Kozarske Dubice, troje teško povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
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Policijski službenici Policijske stanice Kozarska Dubica su izvršili uviđaj na mjestu saobraćajne nezgode koja se dogodila jutros oko 05,00 časova na magistralnom putu Kozarska Dubica-Draksenić u mjestu Jošik, u kojoj su teško povrijeđena tri lica.
Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da su prilikom slijetanja sa kolovoza vozila marke “Passat” povrijeđeni vozač D.K., suvozač O.B. i putnik A.G., svi iz Kozarske Dubice.
Povrijeđena lica prevezena su u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.
Policijska uprava Prijedor apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise jer odgovornim ponašanjem u saobraćaju doprinosimo svojoj i bezbjednosti svih drugih učesnika, saopšteno je iz PU prijedor.
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