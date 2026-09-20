Pasat sletio s puta kod Kozarske Dubice, troje teško povrijeđenih

Policijski službenici Policijske stanice Kozarska Dubica su izvršili uviđaj na mjestu saobraćajne nezgode koja se dogodila jutros oko 05,00 časova na magistralnom putu Kozarska Dubica-Draksenić u mjestu Jošik, u kojoj su teško povrijeđena tri lica.

Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da su prilikom slijetanja sa kolovoza vozila marke “Passat” povrijeđeni vozač D.K., suvozač O.B. i putnik A.G., svi iz Kozarske Dubice.

Povrijeđena lica prevezena su u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Policijska uprava Prijedor apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise jer odgovornim ponašanjem u saobraćaju doprinosimo svojoj i bezbjednosti svih drugih učesnika, saopšteno je iz PU prijedor.