Pronađeno tijelo muškarca u Sarajevu, sumnja se da je pao

U sarajevskom naselju Dobrinja sinoć je pronađeno beživotno tijelo muškarca, Prema nezvaničnim informacijama, nesrećni muškarac je nastradao usljed pada sa zgrade.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrđeno je za portal Radio Sarajevo da je slučaj policiji prijavljen u 16.40 časova, kao i da u ovom događaju nema elemenata krivičnog djela.

Detalji i tačne okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije biće poznati po okončanju uviđaja koji sprovode policijski službenici.