Drama u Travniku: Žena prijavila pucnjavu, muškarac leži pored kockarnice

Muškarac je povrijeđen u sukobu koji je u kasnim popodnevnim satima počeo pred kockarnicom u Travniku, dok je drugi učesnik tučnjave priveden u Policijsku stanicu u Travniku.

Kako je saopšteno iz policije, nepoznata žena je u 18:30 prijavila telefonom u PS Travnik da muškarac leži u neposrednoj blizini UO Milano i da je upucan.

Povrijeđeni muškarac ležao

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici PS Travnik koji su potvrdili navode prijave, odnosno na tom mjestu su zatekli osobe A. S. (1984) te povrijeđenu osobu koja je ležala, A. M, ali je bila komunikativna.

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"U informativnom razgovoru policijski službenici su došli do saznanja da je prvobitno došlo do narušavaju javnog reda i mira verbalnim, a potom i fizičkim sukobom između A. S. i A. M. ispred kockarnice Europlay, gd‌je je A. M. pepeljarom u glavu udario A. S. Potom je A. S. otišao do svog vozila koje je bilo u neposrednoj blizini, uzeo plinski pištolj iz njega, te u više navrata udario A. M. U jednom momentu došlo je do opaljenja pištolja - saopštili su iz policije.

Priveden u policijsku stanicu

Policijski službenici PS Travnik su u službene policijske prostorije priveli A. S, a ekipa Hitne pomoći je prevezla A. M. u Dom zdravlja Travnik radi medicinskog tretmana i utvrđivanja stepena povreda.

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"Mjesto događaja je osigurano, na teren su izašli policijski službenici, a po prethodnom upoznavanju dežurnog kantonalnog tužioca o svim pojedinostima i po dobijanju odobrenja, te obavljaju uviđajne mjere i radnje, s ciljem pravilnog/pravnog kvalifikovanja navedenog kriminalnog događaja", saopštili su iz MUP-a Srednjobosanskog kantona.

(Avaz)